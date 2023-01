Anker stellt neue Kopfhörer vor: Liberty 4 und VR P10

Die Audio-Marke von Anker dürften den meisten von euch geläufig sein: Soundcore. Heute hat der Hersteller gleich zwei neue Produkte vorgestellt, zu denen wir euch die wichtigsten Informationen zusammenfassen wollen. Bei beiden Produkten handelt es sich um neue In-Ear-Kopfhörer.

Die Soundcore Liberty 4 bieten laut Hersteller „höchsten Premium-Sound“ mit der ACAA-3.0-Technologie, dem LDAC-Modus und gleich zwei dynamischen Treibern. So sorgen sie für ein großes Soundspektrum in jedem Genre, besonders im 360-Grad-Modus mit genauer Erfassung der Kopfposition. Bis zu neun Stunden halten die Liberty 4 mit einer Ladung durch, mittels Auftanken in der kompakten Ladehülle sind bis zu 28 Stunden drin.

Das besondere Feature: Mit Hilfe der Soundcore-App wird man seine Herzfrequenz einsehen können. Erhältlich sind die Kopfhörer in Schwarz und Weiß für einen Preis von 149,99 Euro. Übrigens erwähnt Anker auch den besonderen Tragekomfort – was auf dem oben gezeigten offiziellen Produktbild wohl mehr als deutlich wird, oder?

Soundcore by Anker Liberty 4, Bluetooth In-Ear Kophörer mit Noice Cancelling (ANC), ACAA 3.0, Duale... PREMIUM SOUND VIA ACAA 3.0: Genieße Sound mit tiefen, druckvollen Bässen, präzisen Mitten und kristallklaren Höhen mit den dualen dynamischen...

HERZFREQUENZSENSOR: Der In-Ear-Herzfrequenzsensor zeichnet deine Herzfrequenz während des Hörens auf. Tippe in der App auf Soundcore Wellness, um...

Bei den Soundcore VR P10 handelt es sich speziell für Gaming abgestimmte In-Ears. Die Gaming-In-Ears beherrschen durch den mitgelieferten USB-C-Dongle die LightningSync-Technologie mit einer 2,4-Gigahertz- Hochgeschwindigkeitsverbindung und damit nahtloses Zocken bei niedriger Latenz von unter 30 Millisekunden. Die elf Millimeter-Treiber sowie der LC3- Codec sorgen für tollen Klang und ein immersives Spielgefühl, gerade in der

virtuellen Realität. Also nicht unbedingt etwas für die Verbindung mit eine iPhone, aber vielleicht für euch ja dennoch interessant.