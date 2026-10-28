aosu SolarCam T2 Pro: Zwei Kameras für mehr Sicherheit rund ums Haus

Wer sein Zuhause im Blick behalten möchte, braucht nicht unbedingt mehrere Überwachungskameras. Mit der SolarCam T2 Pro bringt aosu ein Modell auf den Markt, das gleich zwei Kamerasysteme in einem Gehäuse vereint. Die Kombination aus einer fest ausgerichteten Weitwinkelkamera und einer motorisierten PTZ-Kamera soll für einen umfassenden Überblick rund ums Haus sorgen. Beide Kameras zeichnen Videos in 3K-Auflösung auf und übertragen ihre Bilder parallel.

Die beiden Kameras übernehmen unterschiedliche Aufgaben: Während die fest verbaute Weitwinkellinse mit einem Sichtfeld von 170 Grad beispielsweise Einfahrten, Gärten und Terrassen erfasst, kann die motorisierte PTZ-Kamera den überwachten Bereich gezielt absuchen. Sie lässt sich schwenken, neigen und digital zoomen, um erkannte Bewegungen genauer zu verfolgen. Der Hersteller spricht von einer 360-Grad-Abdeckung. Der Vorteil: Die Weitwinkelkamera behält den Gesamtbereich im Blick, während die zweite Kamera einzelne Ereignisse genauer aufzeichnet. Beide Systeme bieten zudem einen bis zu achtfachen Digitalzoom und arbeiten mit einer Bildrate von 15 Bildern pro Sekunde.

Damit nicht jede Bewegung gleich einen Alarm auslöst, setzt aosu auf eine KI-gestützte Erkennung. Die Kamera kann zwischen Personen, Fahrzeugen und Haustieren unterscheiden und auffällige Bewegungsmuster erkennen. Individuell einstellbare Erkennungszonen und Alarmzeiten sollen dabei helfen, Fehlalarme zu reduzieren und die Überwachung an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Bei Bedarf lassen sich akustische und optische Warnsignale aktivieren. Auch die Kommunikation mit Gästen ist möglich: Über das integrierte Mikrofon und den Lautsprecher bietet die SolarCam T2 Pro eine Zwei-Wege-Audiofunktion. Für Aufnahmen bei Dunkelheit stehen sowohl Infrarot- als auch Farbnachtsicht zur Verfügung.

Aufnahmen lokal speichern und per App verwalten

Gesteuert wird die Kamera über die aosu-App. Dort können Nutzer und Nutzerinnen Livebilder abrufen, gespeicherte Videos ansehen, Benachrichtigungen empfangen und Einstellungen für die Bewegungserkennung anpassen. Für die lokale Speicherung besitzt die T2 Pro einen microSD-Kartenslot, der Speicherkarten mit bis zu 256 GB unterstützt. Wer seine Aufnahmen lieber zentral sichern möchte, kann dafür ein kompatibles Speichersystem wie aosuCortex verwenden. Darüber hinaus lässt sich die Kamera mit Amazon Alexa und Google Assistant verbinden. Laut Hersteller besteht außerdem eine Kompatibilität mit aosuBase, so dass sich das Modell in das bestehende aosu-System integrieren lässt.

Ein Stromkabel zur nächsten Steckdose ist für den Betrieb nicht erforderlich. Die SolarCam T2 Pro verfügt über einen integrierten Akku mit einer Kapazität von 9.200 mAh und wird mit einem separaten Solarpanel geliefert. Laut aosu können bereits etwa zwei Stunden direkte Sonneneinstrahlung täglich ausreichen, um den Energiebedarf im laufenden Betrieb zu decken. Wie gut das in der Praxis funktioniert, hängt unter anderem vom Standort, der Sonneneinstrahlung und der tatsächlichen Nutzung ab. Dank eines Verlängerungskabels und einer flexiblen Halterung lässt sich das Solarpanel unabhängig von der Kamera ausrichten. Das nach IP65 geschützte Gehäuse ist für den Einsatz im Außenbereich ausgelegt und gegen Staub sowie Strahlwasser geschützt.

Die aosu SolarCam T2 Pro ist ab sofort im deutschen Fachhandel erhältlich, unter anderem im deutschen aosu-Webshop oder bei Amazon. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 199,99 Euro, aktuell gibt es auf der aosu-Website aber noch einen 20-prozentigen Rabatt, so dass ihr schlussendlich bei 159,99 Euro für die Neuerscheinung landet.

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