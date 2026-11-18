Wie in den letzten Jahren auch wird Apple im Dezember die App Store Awards vergeben. Bereits heute wurden die Finalisten vorgestellt. 45 Apps und deren Entwickler können sich Hoffnungen darauf machen, in einer von mehreren Kategorien zum Sieger gekürt zu werden. Wir haben alle ausgewählten Apps für euch gesammelt.

Die diesjährigen Finalisten kommen aus den Kategorien iPhone, iPad, Mac, Apple Vision Pro, Apple Watch, Apple TV und Apple Arcade sowie der Kategorie „Kultureller Einfluss“. Hier die komplette Übersicht:

Finalisten für „iPhone App des Jahres“

ElevenReader, die Texte mit verblüffend natürlich klingenden KI-Stimmen vorliest.

(Not Boring) Camera, die das iPhone in eine individuell anpassbare Kamera im Retro-Stil verwandelt.

Raylie, die für jeden Flug eine personalisierte, geführte Reise bietet.

Finalisten „iPhone Spiel des Jahres“

BALL x PIT, das das klassische Brick-Breaker-Genre neu interpretiert.

DAVE THE DIVER, das Spieler die Tiefen der Ozeane erkunden lässt.

Gambonanza, das die Regeln des Schachspiels auf den Kopf stellt.

Finalisten „iPad App des Jahres“

Cosmos, die Nutzer mit wunderschön gestalteten Moodboards inspiriert.

Kiddopia, die den Kleinsten einen fröhlichen Raum zum Lernen und Spielen bietet.

Mockup, die allen dabei hilft, ihre Wunschwebseite oder Traum-App zu gestalten.

Finalisten „iPad Spiel des Jahres“

Aniimo, das mit bezaubernden Kreaturen auf fantasievolle Abenteuer entführt.

Arknights: Endfield, das spektakuläre Schlachten auf einem fernen Mond ermöglicht.

Where Winds Meet, das filmreife Kampfkunstmanöver inszeniert.

Finalisten „Mac App des Jahres“

Paste, die die Zwischenablage auf dem Mac auf ein neues Level hebt.

Things 3, die das Erledigen von Aufgaben besonders einfach macht.

Ulysses, die das Erstellen ansprechend gestalteter Dokumente vereinfacht.

Finalisten „Mac Spiel des Jahres“

Big Walk, das Freund:innen dazu einlädt, gemeinsam Rätsel zu lösen.

Blue Prince, das in ein geheimnisvolles Anwesen voller unerwarteter Wendungen entführt.

Crimson Desert, das eine riesige, vom Krieg gezeichnete Fantasywelt erschafft.

Finalisten „Apple Arcade Spiel des Jahres“

Perchang World, das Spieler mit kniffligen Physikrätseln voller Murmeln herausfordert.

PowerWash Simulator, das das Entfernen von Schmutz zu einem überraschend befriedigenden Erlebnis macht.

Pusheens Zuhause, das mit besonders niedlichen Katzen begeistert.

Finalisten „Apple Vision Pro App des Jahres“

Adobe Premiere, die es Creator ermöglicht, Videos auf einer großzügigen räumlichen Arbeitsfläche zu bearbeiten.

MLB, die Baseballspiele live aus der Perspektive hinter der Home Plate überträgt.

Museas, die das Wohnzimmer in eine beeindruckende Kunstgalerie verwandelt.

Finalisten „Apple Vision Pro Spiel des Jahres“

Cueva de las Manos, das mit einzigartigen Rätseln rund um Licht und Schatten begeistert.

Ping Pong Club, das für mitreißende Tischtennismatches sorgt.

Spatial Ops, das mit immersiven Kämpfen aus der Egoperspektive mitten im eigenen Zuhause für Spannung sorgt.

Finalisten „Apple Watch App des Jahres“

Bevel, die Fitnessdaten in praktisch umsetzbare Erkenntnisse umwandelt.

Moonlitt, die auf bevorstehende Mondereignisse aufmerksam macht.

StressWatch, die das Stresslevel in Echtzeit anzeigt.

Finalisten „Apple TV App des Jahres“

Case Solved: The London Files, die unterhaltsame Logikrätsel mit einem mysteriösen Mordfall im Noir-Stil verbindet.

Letterboxd, die Filmempfehlungen von Kritikern und Freundem an einem Ort zusammenbringt.

Pocket Casts, die Podcasts auf den großen Bildschirm bringt.

Finalisten „Kultureller Einfluss – Apps“

Brilliant, die Grundlagen in Mathematik und Naturwissenschaften vermittelt.

chilli, die es einfach macht, sich politisch für den Schutz unseres Planeten einzusetzen.

Hearing Buddy, die gehörlosen und schwerhörigen Menschen hilft, Gesprächen zu folgen.

Karrot, die eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft in der Nachbarschaft fördert.

setlog, die für mehr Authentizität in sozialen Medien sorgt.

Unedo, die das Spanisch lernen zu einer spielerischen kulturellen Entdeckungsreise macht.

Finalisten „Kultureller Einfluss – Spiele“

and Roger, das eine bewegende und bisweilen herausfordernde persönliche Geschichte erzählt.

Consume Me, das sich mit der Realität von Essstörungen auseinandersetzt.

PancitoMerge, das die kulinarische Kultur Mexikos feiert.

Sago Mini Jinja’s Garden, das Familien die Möglichkeit bietet, gemeinsam zu spielen.

Spilled!, das die Reinigung verschmutzter Gewässer zu einem unterhaltsamen Erlebnis macht.

Tiny Bookshop, das eine gemütliche, inklusive Community zum Leben erweckt.