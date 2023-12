appgefahren Adventskalender: 16. Türchen mit Dyson

Ich erfreue mich aktuell an der dunklen Jahreszeit. Jetzt kann ich nämlich endlich wieder im Dunkeln Staubsaugen. Was das bringt? Jede Menge Spaß, denn mein Akku-Sauger von Dyson kann unsichtbaren Staub sichtbar machen. Falls ihr das selbst erleben wollt, probiert ihr es am besten selbst aus und macht heute bei unserem Adventskalender mit.

Zu gewinnen gibt es nämlich einen brandneuen Dyson Gen5Detect im Wert von 899 Euro. Ich habe den Staubsauger jetzt seit einigen Monaten im Einsatz und bin mit der Saugleistung sehr zufrieden. Zudem gibt es noch das eine oder andere Extra, wie etwa das Licht an der Fluffy-Bodendüse.

Beim Gen5detect hat Dyson noch einmal einen leistungsstärkeren Motor mit nun 262 Watt Saugleistung und bis zu 135.000 Umdrehungen pro Minute verbaut. Zudem verspricht der Hersteller: „Mittels des vollständig versiegelten HEPA-Filtersystems fängt der Staubsauger 99,99 Prozent der Partikel bis zu 0,1 Mikrometern ein – einer Partikelgröße, die dem Maß von Viren entspricht.“

Eine weitere Neuerung ist im Saugrohr zu finden. Im Inneren ist ein ist ein integriertes Staub- und Fugenwerkzeug verborgen, um Zeit beim Wechsel zwischen Boden- und Handstaubsauger zu sparen. Eine sehr praktische Erfindung, die ich so bei noch keinem anderen Modell gesehen habe.

Die Lösung des 15. Türchens: Die Netatmo Wetterstation ist 2012 auf den Markt gekommen – das wussten 69,9 Prozent von euch. Über das Bundle von Netatmo darf sich Tristan K. freuen.

Die Gewinnerin oder den Gewinner der Auslosung werden wir im nächsten Türchen bekannt geben. Bitte beachtet, dass pro Person nur eine Teilnahme pro Türchen erlaubt ist. Zudem ist der Rechtsweg ausgeschlossen und Apple nicht als Sponsor des Gewinnspiels tätig.