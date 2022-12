appgefahren Adventskalender: 2. Türchen mit Philips Hue

Und weiter geht es mit dem appgefahren Adventskalender, heute ist das zweite Türchen an der Reihe. Heute machen wir nicht nur euch, sondern auch euren Tannenbaum fit für die anstehende Weihnachtszeit. Behilflich ist uns dabei Philips Hue, die unter anderem ihre smarte Lichterkette Festavia beisteuern.

Die Philips Hue Festavia wurde erst vor knapp einem Monat vorgestellt und kostet 159,99 Euro. Die Lichterkette ist 20 Meter lang, verfügt über 250 LEDs und kann nicht nur in verschiedenen Weißtönen leuchten, sondern auch in 16 Millionen verschiedenen Farben. Ihr könnt Farbverläufe einstellen und einen von drei verschiedenen Effekten aktivieren. Zudem lässt sich die Festavia komplett in das Hue-System integrieren.

Und auch hier helfen wir euch auf die Sprünge. Mit zum Gewinn zählt ein Philips Hue Starter-Paket mit der Hue Bridge, drei E27-Leuchtmitteln und einem Hue Dimmschalter im Wert von 189,99 Euro. Zusammen kommen wir also auf einen Gewinnwert von knapp 350 Euro.

Die Lösung des 1. Türchens: Der Dyson V12 Detect Slim hat eine Saugleistung von 150 AW. Über einen neuen Staubsauger inklusive Haustier-Zubehör darf sich Steffi V. freuen.