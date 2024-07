appgefahren News-App: Version 9.1 jetzt im App Store verfügbar

Wir hatten es ja in der vergangenen Woche bereits angekündigt und euch zum Beta-Test geladen. Einige Fehler konnten wir daraufhin noch aussortieren. Heute Morgen haben wir die überarbeitete Version dann bei Apple zur Prüfung eingereicht, daraufhin ging es erfreulich schnell. Ab sofort könnt ihr die neue Version herunterladen.

Die größte Neuerung gibt es sicherlich auf dem iPad, denn hier steht ab sofort eine neue Ansicht zur Auswahl. Statt zwei News mit großen Bildern nebeneinander, werden die News in einfacher Listenform untereinander dargestellt. Dazu gibt es einen kleinen Teaser-Text, also die ersten ein bis zwei Sätze aus der News-Meldung direkt auf der Startseite.

Für das Auge erscheint uns diese Ansicht deutlich angenehmer, zudem kann sie im Quer- oder Hochformat gleichermaßen gut genutzt werden. Ich habe die neue Darstellungsoption auf meinem iPad Air aktiviert und bin sehr zufrieden damit – ihr hoffentlich auch.

Die weiteren Neuerungen im Überblick

Schriftgröße für Artikel kann eingestellt werden

Testberichte-Datenbank mit Filter-Funktion

Kontrast von gelesenen Artikeln verbessert

mehr Optionen für Kontextmenü (lange auf eine News drücken)

Lesezeichen werden in der Übersicht markiert

Wir freuen uns über eure Unterstützung

Die letzten beiden Updates, wir lassen unsere App ja von einem externen Unternehmen entwickeln, sind ganz schön ins Geld gegangen. Daher freuen wir uns natürlich immer über eure Unterstützung, beispielsweise über Werbefrei-Käufe oder eine digitale Spende per App.

Viel wichtiger ist uns allerdings, dass ihr gerne bei uns lest, uns weiterempfehlt und das eine oder andere Mal auf einen Affiliate-Link klickt, wenn ihr ein Gadget kauft. Für euch bleibt der Kaufpreis unverändert und wir erhalten vom Händler eine kleine Provision. So sollten am Ende des Tages alle Beteiligten glücklich und zufrieden sein.

Ebenso freuen wir uns natürlich darüber, wenn euch unsere App gut gefällt und ihr eine Bewertung im App Store hinterlasst oder aktualisiert.