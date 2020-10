appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 9. Oktober (3 News)

Am kommenden Samstag, 10. Oktober startet die EU Code Week , eine Breiteninitiative, die der Bevölkerung das Programmieren und digitale Kompetenzen auf spaßige Weise näherbringen soll. Apple hat dafür den Kurs „ Schnellstart ins Programmieren “ entwickelt, ein Leitfaden mit 10 Aktivitäten für Einsteiger ab 10 Jahren, mit dem jeder lernen kann auf einem iPad oder Mac zu programmieren.

Insofern App-Entwickler noch auf den veralteten „UIWebView“ setzten, bekommen sie nun mehr Zeit, um ihre Apps an die aktuellen Standards anzupassen. Eigentlich war die Deadline für Dezember 2020 geplant, Apple informiert aber darüber, dass diese erst einmal ausgesetzt wurde. Einen neuen Termin will man in Kürze kommunizieren.