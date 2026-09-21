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appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW39/2026 (1 News)

Spannende Neuigkeiten aus der Technik-Welt

Freddy2 Kommentare zu appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW39/2026 (1 News)
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Tastatur eines MacBooks.

+++ Montag um 7:45 Uhr – Apple dachte über einen kleineren Apple Pencil nach +++
Apple macht das iPhone Duo künftig mit dem Apple Pencil USB-C kompatibel. Wie nun Mark Gurman berichtet, wollte Apple eigentlich eine kleinere und kürze Version eines Apple Pencils auf den Markt bringen, doch Apple hat das Projekt laut Bloomberg wegen „technischer Probleme vor der Massenproduktion“ eingestellt.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Im Test

Kommentare 2 Antworten

  2. Ist ja komisch, vor einer halben Ewigkeit hatte ich ein Samsung Note 4 (Smartphone). Das hatte einen Pencil dabei, den man auch in das Note 4 stecken konnte um ihn immer dabei zu haben. Und Apple kann das nicht?

    Antworten

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