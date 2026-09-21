appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW39/2026 (1 News)

+++ Montag um 7:45 Uhr – Apple dachte über einen kleineren Apple Pencil nach +++

Apple macht das iPhone Duo künftig mit dem Apple Pencil USB-C kompatibel. Wie nun Mark Gurman berichtet, wollte Apple eigentlich eine kleinere und kürze Version eines Apple Pencils auf den Markt bringen, doch Apple hat das Projekt laut Bloomberg wegen „technischer Probleme vor der Massenproduktion“ eingestellt.