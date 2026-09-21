appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW39/2026 (1 News)

+++ Montag um 7:45 Uhr – Apple dachte über einen kleineren Apple Pencil nach +++
Apple macht das iPhone Duo künftig mit dem Apple Pencil USB-C kompatibel. Wie nun Mark Gurman berichtet, wollte Apple eigentlich eine kleinere und kürze Version eines Apple Pencils auf den Markt bringen, doch Apple hat das Projekt laut Bloomberg wegen „technischer Probleme vor der Massenproduktion“ eingestellt.
+++ Montag um 7:45 Uhr – Apple dachte über einen kleineren Apple Pencil nach +++
Kommentare 2 Antworten
Irgendwie fällt mir hier nur ein Satz ein. „Who wants a stylus?“ – RIP Steve
Ist ja komisch, vor einer halben Ewigkeit hatte ich ein Samsung Note 4 (Smartphone). Das hatte einen Pencil dabei, den man auch in das Note 4 stecken konnte um ihn immer dabei zu haben. Und Apple kann das nicht?