appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW41/2026 (3 News)

+++ Montag um 13:30 Uhr – Datenrekord auf der Wiesn +++

Die Telekom hatte sich auf eine Rekord-Wiesn vorbereitet – zu Recht: Auf dem Münchner Oktoberfest wurden 2026 insgesamt 449 TB Daten im Mobilfunknetz der Telekom übertragen. Im Vorjahr waren es knapp 300 TB.

+++ Montag um 13:25 Uhr – Auslosung des Gewinnspiels +++

Am Wochenende wollten wir von euch wissen, woher die leckerste Currywurst der Welt stammt. Die korrekte Antwort lautet Bochum, das ist doch klar. Über ein neues Ladekabel von Zens darf sich Chris aus Stralsund freuen.

+++ Montag um 13:20 Uhr – Neues Support-Video von Apple +++

In einem neuen Support-Video erklärt Apple, wie man Daten auf einer Apple Watch wiederherstellt.