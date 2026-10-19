appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW43/2026 (1 News)

+++ Montag um 20:30 Uhr – Neue Beta-Versionen von Apple +++
Apple hat den Release Candidate von iOS 27.2, iPadOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2, visionOS 27.2 und macOS 27.2 veröffentlicht. Die finale Freigabe der neuen Versionen erfolgt vermutlich Anfang nächster Woche.
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Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.