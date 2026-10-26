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appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW44/2026 (1 News)

Spannende Neuigkeiten aus der Technik-Welt

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+++ Montag um 19:10 Uhr – Neue Software von Apple +++
Ab sofort stehen auch macOS Golden Gate 27.2, watchOS 27.2 und visionOS 27.2 zum Download bereit. Neben Fehlerbehebungen gibt es zahlreiche Korrekturen für Siri AI, das bei uns immer noch nicht verfügbar ist.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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