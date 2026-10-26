appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW44/2026 (1 News)

+++ Montag um 19:10 Uhr – Neue Software von Apple +++
Ab sofort stehen auch macOS Golden Gate 27.2, watchOS 27.2 und visionOS 27.2 zum Download bereit. Neben Fehlerbehebungen gibt es zahlreiche Korrekturen für Siri AI, das bei uns immer noch nicht verfügbar ist.
Anzeige
Vorheriger ArtikelHomePod 27.2 ist da: Mehr Licht, mehr Sound, mehr Mac
Nächster Artikel7 skurrile Apps für das iPhone Duo
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.
Mehr News lesen
-
Nanoleaf Smart Cordless Circulator Fan: Neuer Akkuventilator mit SwitchBot-Technik entdeckt Bekannte Technik statt kompletter Neuentwicklung MelKommentar schreiben zu Nanoleaf Smart Cordless Circulator Fan: Neuer Akkuventilator mit SwitchBot-Technik entdeckt Bekannte Technik statt kompletter Neuentwicklung Bekannte Technik statt kompletter Neuentwicklung
-
-
-
-