Icon von appgefahren

appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW45/2026 (1 News)

Spannende Neuigkeiten aus der Technik-Welt

FreddyKommentar schreiben zu appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW45/2026 (1 News)
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

+++ Montag um 9:25 Uhr – Netzteil von Ecoflow zum Sonderpreis +++
Das EcoFlow Rapid Netzteil mit 30 Watt USB-C und 60 Watt Kabel kostet jetzt nur 7,64 Euro statt ehemals 12,99 Euro. Für iPhone und iPad sind 30 Watt ausreichend, sodass eine schnelle Aufladung möglich ist. 

Angebot
EcoFlow Rapid 30W USB C Ladegerät, kompaktes GaN Schnellladegerät,mit Kabel...
EcoFlow Rapid 30W USB C Ladegerät, kompaktes GaN Schnellladegerät,mit Kabel...
  • Ultrakompaktes und leichtes USB C Ladegerät: Erleben Sie die Zukunft des Ladens mit GaN-Technologie. Unser 30W USB C Netzteil ist 40% kleiner und...
  • Schnellladung mit voller Leistung: Erleben Sie eine unvergleichliche Ladegeschwindigkeit mit einer Ausgangsleistung von 30W. Dieses USB-C-Ladegerät...
12,99 EUR 7,64 EUR
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 2.11.2026

Anzeige

Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Im Test

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de