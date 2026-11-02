appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW45/2026 (1 News)

+++ Montag um 9:25 Uhr – Netzteil von Ecoflow zum Sonderpreis +++
Das EcoFlow Rapid Netzteil mit 30 Watt USB-C und 60 Watt Kabel kostet jetzt nur 7,64 Euro statt ehemals 12,99 Euro. Für iPhone und iPad sind 30 Watt ausreichend, sodass eine schnelle Aufladung möglich ist.
Angebot
EcoFlow Rapid 30W USB C Ladegerät, kompaktes GaN Schnellladegerät,mit Kabel...
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