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appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW46/2026 (1 News)

Spannende Neuigkeiten aus der Technik-Welt

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Hierzulande nicht verfügbar, bewirbt Apple im neuen Werbespot die Apple Card. Und das durchaus humorvoll. Da der Clip nur 35 Sekunden lang ist, klickt euch gerne schnell rein.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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