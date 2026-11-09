appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW46/2026 (1 News)

+++ Montag um 7:50 Uhr – Neuer Werbespot für die Apple Card +++
Hierzulande nicht verfügbar, bewirbt Apple im neuen Werbespot die Apple Card. Und das durchaus humorvoll. Da der Clip nur 35 Sekunden lang ist, klickt euch gerne schnell rein.
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Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.