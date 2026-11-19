+++ Donnerstag um 8:50 Uhr – Adobe bietet Creative-Abos günstiger an +++

Über Amazon bekommt ihr die Creative-Abos von Adobe aktuell günstiger, sodass ihr zum reduzierten Preis zugreifen oder eure Abos verlängern könnt.

Adobe Creative Cloud Foto-Abo 1TB | inkl. Lightroom & Photoshop für 1 Jahr für 92,50 Euro statt 284 Euro (Amazon-Link) – gab es zuletzt im Mai für 139,99 Euro

Adobe Creative Cloud Pro für Student & Teacher für 92,43 Euro statt 230 Euro (Amazon-Link) – gab es im März zuletzt für 111 Euro

Adobe Lightroom inkl. Lightroom Classic 1 TB für 49,87 Euro statt 141 Euro (Amazon-Link) – gab es zuletzt im März für 77 Euro

+++ Dienstag um 8:35 Uhr – Wallpaper „Apple x Pokémon“

Apple feiert das 30-jährige Jubiläum von Pokémon mit einer Sammlung von Original-Hintergrundbildern für das iPhone. Insgesamt gibt es vier, darunter eines, das speziell für das iPhone Duo entworfen wurde. Drüben bei 9to5Mac könnt ihr die Wallpaper gratis laden.

+++ Dienstag um 8:30 Uhr – Videopodcasts kommen mit iOS 27.3 zu Apple TV +++

Ab dem Update auf Version 27.3, stehen Videopodcasts aus der Podcasts-App auch in der Apple TV App zum Streaming bereit. Das gilt nur für kostenlose Podcasts, bezahlte Inhalte sind weiterhin exklusiv in der Podcasts-App abrufbar.

+++ Montag um 20:25 Uhr – iPhone Duo bei Amazon sofort lieferbar +++

Amazon listet das iPhone Duo mit 256 GB Speicher in Sternenweiß als sofort lieferbar. Wie viele Einheiten Amazon auf Lager hat, ist ungewiss. Wer Interesse hat, sollte sofort zugreifen.

Apple iPhone Duo 256 GB - Sternenweiß | 7,6" inneres Display, 5,4" Super Retina XDR... GRÖSSTES DISPLAY. IN EINEM DÜNNEN, FALTBAREN DESIGN – Das größte iPhone Display aller Zeiten mit einem inneren Display mit Nanotextur, um...

FALTBAR. WANDELBAR. AUFSTELLBAR – Vielseitige Positionen ermöglichen neu gedachte iOS Erlebnisse für mehr Produktivität, Multitasking und ein...

+++ Montag um 20:20 Uhr – iOS 27.3 Beta 2 ist da +++

Ab sofort können Entwickler und Entwicklerinnen die zweite Vorabversion von iOS 27.2, iPadOS 27.2, watchOS 27.2 und macOS 27.2 laden und ausprobieren. Die Neuerungen stellen wir euch zeitnah im Detail vor.