Apple AirPods 5 jetzt für 129 Euro erhältlich

Seit Mitte September sind die Apple AirPods 5 nun auf dem Markt – und sie haben uns wohl alle überrascht. Vor allem beim Preis hat Apple, insbesondere mit Blick auf die heutige Zeit, einen großen Schritt gemacht. Immerhin ist das offiziell 149 Euro teure Basis-Modell bereits mit einer aktiven Geräuschunterdrückung ausgestattet. Und jetzt wird es noch günstiger.

Bei Amazon waren die Apple AirPods 5 schon seit einigen Wochen auf 139 Euro reduziert, jetzt ist der Preis auf 129 Euro gefallen – die bisherige Bestmarke für die Open-Ear-Kopfhörer.

Genau das ist auch das größte Argument für die Kopfhörer, nämlich genau dann, wann ihr euch keine In-Ear-Kopfhörer ins Ohr schieben wollt. Und auch ich habe ja festgestellt, dass mir die AirPods 5 besser im Ohr sitzen, als die AirPods Pro 3. Am Ende ist das definitiv eine Frage des Geschmacks und der persönlichen Passform.

Bei Amazon ist das Basis-Modell der AirPods 5 reduziert

Was ich euch aber definitiv sagen kann: Bei Amazon ist nur das Basis-Modell so deutlich reduziert. Die „Premium“-Variante der AirPods 5 bekommt ihr derzeit noch nicht wesentlich günstiger.

Worauf müsst ihr beim günstigeren Modell verzichten? Es gibt keine Qi-Funktion im Ladecase, ihr müsst die Kopfhörer also klassisch per USB-C-Kabel aufladen. Außerdem hat das Ladecase keine „Wo ist?“-Integration. An den Kopfhörern selbst fehlt die Touch-Bedienung am Stängel und die Akkulaufzeit ist marginal schlechter. Aktuell liegt der Preisunterschied dafür aber eben nicht bei 20 Euro, sondern bei 40 Euro.