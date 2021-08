Apple AirPods Max jetzt 200 Euro günstiger erhältlich

612,70 Euro. Diesen krummen Betrag verlangt Apple für seine AirPods Max. Die Over-Ear-Kopfhörer mit dem wirklich guten Klang sind wohl nicht nur aus meiner Sicht eines: ziemlich teuer. Wer sich den Luxus trotzdem gönnen möchte, muss dafür aber längst nicht mehr so viel bezahlen.

Im freien Handel, beispielsweise auch bei Amazon, sind die Preise der verschiedenen Modelle mittlerweile auf 450 bis 470 Euro gesunken. Immer noch viel Geld, aber auch deutlich günstiger als bei Apple. Einen neuen Bestpreis liefert jetzt Cyberport.

Bei dem Elektronik-Fachhändler bekommt ihr die AirPods Max für 409 Euro – allerdings nur in der Farbe Pink. Die Versandkosten in Höhe von 5,99 Euro könnt ihr sparen, wenn ihr die Kopfhörer zur Abholung in einer Cyberport-Filiale bestellt.

Ich habe ja zur Einführung der AirPods Max wirklich mit dem Kauf geliebäugelt, am Ende hat bei mir allerdings die Vernunft gesiegt. Ich bin damals aber noch von einem Preis von über 600 Euro ausgegangen. Zumindest das sieht ja mittlerweile etwas besser aus – nur leider ist Pink nicht meine Farbe.