Erst gestern haben wir euch auf neue Bestpreise für die AirPods 5 aufmerksam gemacht. Falls auf eurer Wunschliste die AirPods Pro 3 stehen, ist das aber auch kein Problem. Die bekommt ihr jetzt nämlich bei MediaMarkt zu einem guten Preis. Für einen kurzen Zeitraum könnt ihr für 179 Euro zuschlagen, bei Amazon jetzt sogar für 169,99 Euro.

Update am 27. November Zum Black Friday hat Amazon den Preis der AirPods Pro 3 sogar auf 169,99 Euro reduziert. Das ist der bisher beste Preis überhaupt.

Zu Beginn der Black-Friday-Woche war der Preis schon auf 189 Euro gefallen, zwischendurch gab es auch gute exklusive Angebote zum Beispiel bei Magenta Moments. Nun können aber alle bei MediaMarkt zuschlagen und dort von einem sehr guten Preis profitieren. Wir dürfen an dieser Stelle ja nicht vergessen, dass die AirPods Pro 3 direkt bei Apple stolze 249 Euro kosten.

Ich persönlich habe mich am Ende ja für die AirPods 5 entschieden, obwohl die AirPods Pro 3 den noch etwas besseren Klang haben. Der ausschlaggebende Punkt war für mich der Tragekomfort, der sich aber definitiv nicht pauschalisieren lässt. Jedes Ohr ist anders und daher kann ich nur empfehlen, die In-Ear-Kopfhörer von Apple bei Interesse selbst auszuprobieren.

Das können die AirPods Pro 3 besser

Die neue aktive Geräuschunterdrückung arbeitet deutlich effizienter, weil sie laut Hersteller bis zu doppelt so viele Umgebungsgeräusche reduziert wie die vorherige Generation. Ob ANC jetzt wirklich doppelt so gut ist, kann ich nicht beurteilen, im direkten Vergleich mit den Vorgängern finde ich die Geräuschunterdrückung in den AirPods Pro 3 definitiv besser.

Apple verbaut in der dritten Generation eine neue akustische Plattform, wodurch der Sound räumlicher und detailreicher wirkt. Bässe klingen kräftiger, während Mitten klarer bleiben, sodass jedes Instrument präziser hörbar wird und Stimmen natürlicher erscheinen. Spatial-Audio-Optimierungen erzeugen ein dreidimensionales Klangbild, wodurch Filme, Serien und Musik deutlich immersiver wirken.

Erstmals messen die In-Ears die Herzfrequenz während Workouts, weil integrierte Sensoren biometrische Daten kontinuierlich erfassen. Bis zu 50 Trainingsarten lassen sich analysieren, während Bewegungsringe, Kalorienverbrauch und Schritte automatisch mit dem iPhone synchronisiert werden. Die AirPods Pro 3 erreichen bis zu acht Stunden Wiedergabe mit aktiver Geräuschunterdrückung, während im Transparenzmodus sogar bis zu zehn Stunden möglich sind.