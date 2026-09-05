Bei MediaMarkt gibt es heute die Apple AirTags 2 im 4er-Pack günstiger. Der Preis ist auf nur 77 Euro gefallen, sodass ihr letztendlich bei günstigen 19,25 Euro pro Stück landet Apple will weiterhin 119 Euro für vier AirTags.

Apple AirTag 4er-Pack für 84 Euro (zum Angebot)

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Ich selbst habe einen AirTag am Schlüsselbund und musste diesen zum Glück noch nie aktiv nutzen. Glücklicherweise bin ich in dieser Hinsicht sehr ordentlich und lege meinen Schlüssel immer am gleichen Ort ab, damit ich später nicht danach suchen muss. Für den Notfall bin ich aber gerüstet: Wenn der Schlüssel mal in der Jacke verbleibt oder gar verloren geht, habe ich mit dem AirTag große Chancen diesen schnell wiederzufinden.

Gerne könnt ihr in den Kommentaren schreiben, wofür ihr den AirTag nutzen möchtet oder vielleicht sogar schon nutzt. Vielleicht hat er euch ja auch schon mal aus der Patsche geholfen?