Apple Anniversary Award: Langjährige Mitarbeiter werden für ihre Treue belohnt

Wechslet ihr oft euren Job? Gibt es bei euch Belohnungen, wenn ihr einem Unternehmen lange die Treue haltet? Bei Apple gibt es die sogenannten „Apple Anniversary Awards“. Wenn ein Mitarbeiter 10, 20, 30 oder gar 40 Jahre bei Apple arbeitet, wird jeweils ein Award verliehen. 9to5Mac konnte Details und Fotos zu den Awards einholen.

2018 wurde das neue Programm aufgelegt, seitdem fertigt man die Trophäen aus Aluminium und Edelstahl und nicht mehr aus Kristallglas. Apples Deirdre O’Brien sagte damals: „Jeden Tag sind die Menschen bei Apple mit Herz und Seele bei der Arbeit. Wir sind allen unseren Mitarbeitern sehr dankbar, vor allem aber denjenigen, die Jahr für Jahr so viel leisten. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir diese besonderen Auszeichnungen erhalten, um dieses Engagement zu würdigen.“

Die 10-Jahres- und 20-Jahres-Modelle sind aus Aluminium, die 30-Jahres- und 40-Jahres-Modelle aus Edelstahl gefertigt. Zum Design- und Produktionsprozess sagt Apple:

Ganz im Sinne von Apples Engagement für die Umwelt entstehen die Auszeichnungen aus Resten des Produktionsprozesses, wobei die gleichen Metalle und die gleichen ikonischen Farben wie bei unseren Produkten verwendet werden. Diese Teile werden gesammelt und neu formuliert, um individuelle Legierungen herzustellen. Die Legierungen werden in lange Barren gegossen und dann in Blöcke geschnitten und auf die endgültige Größe bearbeitet. Die Oberfläche der Aluminiumauszeichnungen wird poliert, gestrahlt und dann speziell eloxiert. Die Edelstahl-Auszeichnungen werden geläppt, um eine atemberaubende Hochglanzoberfläche zu erhalten.

Und das ist noch nicht alles. Die abgeschrägten Kanten sind diamantgeschliffen. Das Edelstahllogo wird ebenfalls hochglanzpoliert und in eine präzise gefräste Tasche auf der Auszeichnung eingesetzt. Und dann wird der Name jedes Preisträgers zusammen mit dem Datum des Jubiläums per Laser auf die Seite der Auszeichnung geätzt.