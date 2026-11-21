Apple will im KI-Wettlauf offenbar einen Gang höher schalten. Wie aus Stellenanzeigen hervorgeht, auf die Bloomberg aufmerksam geworden ist, entwickelt das Unternehmen einen neuen KI-Agenten, der Apps bedienen, im Internet surfen und sogar programmieren können soll. Die Vision ist eine künstliche Intelligenz, die komplexe Aufgaben eigenständig erledigt und dabei zwischen verschiedenen Anwendungen wechselt. Damit würde Apple in einen Bereich vorstoßen, in dem Konkurrenten wie Meta und OpenAI bereits aktiv sind.

Wie weit Apples Pläne gehen, zeigt eine der Stellenanzeigen besonders deutlich. Darin beschreibt das Unternehmen einen KI-Agenten, der einen Computer ähnlich wie ein erfahrener User bedienen kann. “Stellen Sie sich einen KI-Agenten vor, der einen Computer so bedienen kann wie ein versierter Mensch. Er surft im Internet, arbeitet app-übergreifend, führt Befehle aus, schreibt und debuggt Code, ruft Dienste auf und wählt für jeden Schritt das richtige Werkzeug aus. All dies tut er diskret und mit der Perfektion, die man von Apple erwartet. Unser Team legt den Grundstein für diese Zukunft, und wir suchen einen leitenden Ingenieur, um dies zu verwirklichen.“

Eine weitere Stellenanzeige beschreibt KI-Agenten, die verschiedene Werkzeuge miteinander verbinden und komplexe Arbeitsabläufe selbstständig koordinieren.

„Menschen erledigen ihre wertvollste Arbeit bereits dadurch, dass sie fließend zwischen verschiedenen Tools wechseln: einem Browser, einem Dokument, einem Terminal, einem Editor, einem Dienst. Wir entwickeln KI-Agenten, die dasselbe leisten können. Wir sind ein Team aus Ingenieuren, angewandten KI-Forschern und Systemspezialisten, das an universellen Agenten für die Computernutzung arbeitet. Diese Agenten planen und führen mehrstufige Aufgaben über Apps, Browser, Befehlszeilen, Code und APIs hinweg aus und können dabei spezialisierte Unteragenten koordinieren.“

Sicherheit und Datenschutz sollen dabei „im Mittelpunkt des Designs“ stehen. Die Entwicklung erfolgt unter anderem in Zusammenarbeit mit den Teams rund um Siri, Benutzeroberflächen und Apples Foundation Models.

Apple gerät im KI-Wettlauf zunehmend unter Druck

Während Apple offenbar noch an den technischen Grundlagen arbeitet, sind andere Unternehmen bereits weiter. Meta brachte im September seinen „Muse“-Agenten auf den Markt, OpenAI folgte mit „Dots“, Anthropic stellte „Claude Duet“ vor und Google entwickelte seinen „Gemini Spark“-Agenten zu „Tasks“ weiter. Alle verfolgen einen ähnlichen Ansatz: Die KI soll nicht nur Fragen beantworten, sondern aktiv Aufgaben übernehmen und möglichst selbstständig erledigen. Genau diese proaktive Arbeitsweise fehlt Siri bislang weitgehend. Bloomberg hatte bereits berichtet, dass Apple seinen Sprachassistenten bis 2027 deutlich stärker in Richtung eines KI-Agenten entwickeln möchte.

Auch innerhalb des Unternehmens scheint das Thema inzwischen höchste Priorität zu haben. Berichten zufolge soll der neue Apple-CEO John Ternus Softwarechef Craig Federighi dazu gedrängt haben, bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz schneller voranzukommen. Die aktuellen Stellenausschreibungen passen zu diesem Bild.