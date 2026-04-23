Apple arbeitet an sechs neuen Produktkategorien

In dieser Woche wird es in der Apple-Welt nicht langweilig. Am Anfang der Woche wurde bekannt, dass Tim Cook vom Chefposten bei Apple zurücktritt und an John Ternus übergibt. Der hat eine spannende Zukunft versprochen, in der Apple die Welt erneut verändern soll. Nun meldet sich Mark Gurman zu Wort – er ist davon überzeugt, dass Apple an sechs neuen Produktkategorien arbeitet.

„Derzeit befinden sich sechs wichtige Apple-Produkte in der Entwicklung, sechs wichtige neue Produktkategorien“, heißt es von Mark Gurman in einem Interview auf YouTube. Hier ist die Liste, die er geteilt hat, im Original:

AI AirPods Smart Glasses Pendant Smart Display Tabletop Robot Security Camera

Die AirPods würden wir jetzt nicht als komplett neue Produktkategorie zählen, aber vielleicht lässt sich Apple ja auch etwas Besonderes einfallen. Smart Glasses und Smart Display sind schon länger in der Gerüchteküche unterwegs. Auch eine Kamera für das Smart Home und ein auf einem beweglichen Ständer montiertes iPad, das dem Nutzer „folgen“ kann, wurden bereits vermutet.

Aber was hat es mit dem „Pendant“ auf sich? Auch hier gab es bereits Berichte von Mark Gurman. Es soll sich um ein neues AI Wearable handeln – als Alternative zu der smarten Brille und den AI AirPods. Alle drei Produkte sollen mit dem iPhone gekoppelt sein, um Siri und weitere AI-Funktionen zu bieten.

Es ist aber noch Geduld gefragt. Während die ersten Produkte, wie etwa das Smart Display, noch in diesem Jahr erscheinen könnten, wird es andere Produkte laut Gurman erst 2027 oder erst 2028 geben.