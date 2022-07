Apple Arcade: Vorschau auf Neuerscheinungen im Juli

Apples eigenes Spiele-Abo, das unter Apple Arcade im deutschen App Store zu finden ist, kostet 4,99 Euro/Monat und bietet dafür eine wachsende Anzahl an Games jeglicher Genres. In so ziemlich jeder Woche gibt es neben Updates für bestehende Titel auch ganz neu in die Sammlung eingepflegte Spiele. Welche euch im Monat Juli erwarten, seht ihr nachfolgend. Vielleicht ist ja auch für euch eine spannende Neuerscheinung dabei, auf die es sich hinzufiebern lohnt – immerhin gibt es gleich zwei Arcade Originals, die exklusiv bei Apple Arcade erscheinen werden.

My Bowling 3D+ von iWare Designs

My Bowling 3D+ von iWare Designs ist am 1. Juli 2022 bei Apple Arcade erschienen und wird als „das realistischste Ten-Pin-Bowling-Spiel, das auf mobilen Geräten verfügbar ist“, beschrieben. Mit vollständig texturierten Spielumgebungen und voller 3D-Körperphysik kann man Bälle wie die Profis im echten Leben aufstellen, indem Haltung, die Entfernung und Balldrall angepasst werden. Die unterhaltsame Drag-and-Swipe-Benutzeroberfläche von My Bowling 3D+ macht es einfach, das Spiel schnell in die Hand zu nehmen und zu spielen – von einem einfachen und spaßigen Bowlingspiel bis hin zu einer vollwertigen Simulation.

Samorost 3+ von Amanita Design

Samorost 3+ von Amanita Design, den preisgekrönten Entwicklern von Machinarium und Botanicula, ist ein Erkundungsabenteuer und Puzzlespiel. Es folgt einem neugierigen Weltraumzwerg, der die Kräfte einer magischen Flöte nutzt, um auf der Suche nach ihrer mysteriösen Herkunft durch den Kosmos zu reisen. Spieler und Spielerinnen können neun einzigartige und fremde Welten besuchen, in denen es von farbenfrohen Herausforderungen, Kreaturen und Überraschungen wimmelt, die mit wunderschönem Artwork, Sound und Musik zum Leben erweckt werden. Das Spiel erscheint ab dem 8. Juli 2022 bei Apple Arcade.

Subway Surfers Tag von SYBO Games

Das mit über 3 Milliarden Downloads am häufigsten heruntergeladene Spiel aller Zeiten bekommt ab Freitag, dem 15. Juli 2022 einen Spin-off exklusiv auf Apple Arcade. Zum ersten Mal in der Serie können Gamer:innen natürlich skaten, grinden und Tags hinterlassen, ohne dabei erwischt zu werden, um einen neuen Highscore zu erreichen, während sie aufregende interaktive Arenen voller Züge und Schienen erkunden.

Heroes Fate von Sunblink

Apple Arcade-Spieler und -Spielerinnen können sich ab dem 22. Juli 2022 auf ein seitlich scrollendes MOBA vom erfahrenen Entwicklerteam von Sunblink freuen, bei dem man eigene Kartendecks zusammenstellt, um monströse Kombinationen von Truppen und Zaubersprüchen in einem Einzelspieler-Abenteuer im Kampagnenmodus oder in intensiven Matches gegen Freunde zu schaffen.

Kingdom Rush Vengeance TD+ von Ironhide

Tritt in Kingdom Rush Vengeance TD+ gegen ganze Reiche mächtiger Feinde an, kämpfe gegen übermächtige Bosse, schalte neue Türme frei und trainiere legendäre Helden. Dieses nahezu endlose Tower Defense-Spiel bietet ab dem 29. Juli 2022 eine epische Auswahl an Türmen und Upgrades. Spieler und Spielerinnen können verheerende Kombinationen aus Türmen, Fähigkeiten und Spezialkräften erstellen, um Feinde aufzuhalten und sechs mächtige Könige in den furchterregendsten Bosskämpfen zu stürzen.