Apple bricht 12-jährige Tradition: 2024 wird das Jahr des iPads

Ein neues iPad von Apple? 12 Jahre lang hat Apple jedes Jahr neue iPads auf den Markt gebracht, 2023 hingegen kein einziges. Das erste iPad wurde von Steve Jobs am 27. Januar 2010 im Yerba Buena Center for the Arts in San Francisco vorgestellt. Während das erste iPad Ende April 2010 in den USA verkauft wurde, erfolgte der Verkaufsstart in Deutschland erst im Sommer. Jahr für Jahr hat Apple das iPad kontinuierlich verbessert, neue Versionen auf den Markt gebracht und bestehende Modelle aktualisiert.

Alle iPad-Modelle in der Übersicht

2010 : iPad (1. Generation)

iPad 2

iPad (3. Generation), iPad (4. Generation) und iPad mini (1. Generation)

iPad Air (1. Generation) und iPad mini 2

iPad Air 2 und iPad mini 3

iPad mini 4 und iPad Pro 12,9″ (1. Generation)

iPad Pro 9,7″

iPad (5. Generation), iPad Pro 12,9″ (2. Generation) und iPad Pro 10,5″

iPad (6. Generation), iPad Pro 11″ (1. Generation) und iPad Pro 12,9″ (3. Generation)

iPad (7. Generation), iPad Air (3. Generation) und iPad mini (5. Generation)

iPad (8. Generation), iPad Air (4. Generation), iPad Pro 11″ (2. Generation) und iPad Pro 12,9″ (4. Generation)

iPad (9. Generation), iPad mini (6. Generation), iPad Pro 11″ (3. Generation) und iPad Pro 12,9″ (5. Generation)

iPad (10. Generation), iPad Air (5. Generation), iPad Pro 11″ (4. Generation) und iPad Pro 12,9″ (6. Generation)

2023: kein neues iPad

2024 soll jedes iPad aktualisiert werden

Die genauen Gründe, warum Apple 2023 kein neues iPad auf den Markt gebracht hat, kennen wir nicht. Man kann aber davon ausgehen, dass Apple über eine neue Tablet-Strategie nachdenkt und sich auf wirkungsvollere und weniger häufige Hardware-Updates konzentriert.

2024 soll das Jahr des iPads werden. Apple solle alle Modelle überholen, auffrischen und neu vorstellen, beginnend beim Einsteiger iPad bis hin zum High-End iPad Pro. Gleichzeitig wird ein komplett neues iPad Air erwartet, diesmal auch mit einem 12,9″ Display. Für das iPad Pro werden neue Funktionen erwartet, unter anderem ein neues OLED-Display sowie das Upgrade auf den M3-Chip.

Die Frage an euch: Wie oft kauft ihr ein neues iPad? Welches iPad habt ihr im Einsatz?