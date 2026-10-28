Apple Creator Studio bekommt KI-Boost: Neue Tools für Videos, Musik und Produktivität

Apple baut das eigene Creator Studio weiter aus und bringt zahlreiche neue Funktionen für Kreative, Musikschaffende und Produktivitätsfans an den Start. Im Mittelpunkt stehen leistungsstärkere KI-Tools, neue Inhalte und engere Verbindungen zwischen den einzelnen Apps. Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Keynote, Pages und Numbers erhalten umfangreiche Neuerungen, die kreative Workflows vereinfachen und beschleunigen sollen. Die Updates erscheinen ab November als kostenlose Aktualisierung für Personen mit aktiven Abonnements. Einige der neuen KI-Funktionen starten zunächst in der Betaversion.

Final Cut Pro: MotionVFX und mehr Videomaterial direkt integriert

Besonders umfangreich fallen die Neuerungen für Final Cut Pro aus. Die Mac-Version integriert künftig Inhalte und Werkzeuge von MotionVFX, darunter Tausende Vorlagen, Titel, Übergänge, Grafiken und Effekte. Dazu kommen professionelle Tools für Tracking, Rotoscoping und Farbkorrektur. Auch der Content Hub wächst: Neben Fotos und Hintergründen steht nun kuratiertes Stockvideomaterial direkt in der Schnittsoftware bereit. Wer zusätzliche Inhalte benötigt, muss seinen gewohnten Workflow damit nicht mehr verlassen. Ergänzend erleichtern neue Animationsoptionen, flexiblere Clip-Positionierungen und 23 zusätzliche Transkriptionssprachen die tägliche Arbeit am Schnittplatz.

Auch die Zusammenarbeit zwischen Apples Kreativ-Apps wird enger. Einzelne Bilder aus der Timeline von Final Cut Pro lassen sich künftig direkt in Pixelmator Pro öffnen und dort bearbeiten. Änderungen werden automatisch ins Videoprojekt übernommen, ohne dass ein erneuter Import notwendig ist. Eine zentrale Neuerung ist „Generate Fill“: Nutzer und Nutzerinnen markieren einen Bildbereich und beschreiben per Texteingabe, wie dieser verändert werden soll. Die KI passt das Ergebnis an Beleuchtung, Perspektive und Textur der Umgebung an. Dank intelligenter Maskierung und Super Resolution lassen sich die generierten Elemente anschließend weiter bearbeiten und auch in hoher Auflösung verwenden. Motion erhält ebenfalls neue Effekte und KI-gestützte Bildwerkzeuge.

Logic Pro setzt auf KI und intelligentere Sound-Suche

In Logic Pro stehen vor allem neue Möglichkeiten für die Musikproduktion im Fokus. Die Mac-Version bekommt einen intelligenten Assistenten, der Apple-Modelle mit Technologie von OpenAI kombiniert. Er soll beim Einstieg in neue Songs helfen, Gesangsspuren vorbereiten und bestehende Projekte optimieren. Außerdem wurde der Sound-Browser überarbeitet und bündelt Loops, Instrumente und Effekt-Presets an einem Ort. Eine integrierte Audioanalyse erkennt und kategorisiert hinzugefügte Sounds direkt auf dem Gerät, so dass sich passende Klänge schneller finden lassen. Das überarbeitete Design setzt zudem auf Liquid Glass mit halbtransparenten Oberflächen und stärker hervorgehobenen Spuren und Wellenformen.

Auch bei der Audiobearbeitung legt Logic Pro nach. Die bereits vorhandene Funktion zur Trennung einzelner Bestandteile eines Musikstücks wird erweitert und kann nun auch einzelne Schlagzeug-Komponenten isolieren. So lassen sich etwa bestimmte Drum-Parts austauschen, neu mischen oder gezielt bearbeiten, ohne auf die ursprünglichen Mehrspuraufnahmen angewiesen zu sein. Hinzu kommt ein neues Producer Pack von Sergio George, dem 20-fachen Grammy-Gewinner und bekannten Salsa-Produzenten. Es umfasst unter anderem charakteristische Piano-Sounds, Latin-Jazz- und Salsa-Loops, Percussion, Bläser und Bass. Aufnahmen aus Sprachmemos lassen sich mit Voice Memo Studio Sound außerdem von störenden Umgebungsgeräuschen befreien und anschließend in Logic Pro weiter optimieren.

Keynote, Pages und Numbers bekommen KI-Assistenten

Aber nicht nur die klassischen Kreativ-Apps werden intelligenter. Auch Keynote, Pages und Numbers erhalten neue KI-Funktionen, die den jeweiligen Arbeitskontext berücksichtigen. In Keynote unterstützt die Assistenz beim Erstellen, Animieren und Optimieren von Präsentationen. Pages hilft beim Verfassen, Umstrukturieren und Anpassen von Texten, während Numbers Daten organisieren, Berechnungen durchführen und passende Diagramme vorschlagen kann. Die neuen Funktionen basieren ebenfalls auf Apple-Modellen und OpenAI-Technologie und starten zunächst als Betaversion. Zusätzlich ermöglicht die Unterstützung des Model Context Protocol (MCP) externen KI-Agenten, Inhalte in den Apps auszulesen, zu bearbeiten und automatisierte Aktionen auszuführen.

Auch abseits der KI-Assistenten erweitert Apple das Kreativangebot. Der Content Hub erhält zusätzliche Stockvideos sowie neue Premiumvorlagen und Themen für Präsentationen, Dokumente und Tabellen. Keynote unterstützt künftig außerdem das offene, JSON-basierte Dateiformat Keynote Interchange (.keyx), das den Zugriff durch externe Tools und automatisierte Workflows erleichtern soll. Freeform bekommt neue Textstile und zusätzliche Hintergrundfarben für Boards. Ab Dezember sollen außerdem Funktionen folgen, mit denen sich Bilder direkt in Pixelmator Pro bearbeiten und bearbeitbare Formen anhand von Textbeschreibungen erstellen lassen. Auch Compressor wird erweitert und unterstützt künftig die Codierung von Videos, die mit dem iPhone 18 Pro und dem iPhone Duo im Kinomodus aufgenommen wurden.

Die Updates für das Apple Creator Studio werden in diesem November für die Bestandskundschaft mit Abo kostenlos im App Store verfügbar sein. Neue User zahlen 12,99 Euro pro Monat oder 129 Euro pro Jahr. Wer ein neues Abo abschließt, erhält ein kostenloses einmonatiges Probeabo von Apple Creator Studio, beim Kauf eines neuen Mac oder eines qualifizierten iPads erhält man drei Monate lang kostenlosen Zugang.