Apple Creator Studio legt nach: Mehr Kreativ-Power für Bild, Video und Office

Apple baut das eigene Apple Creator Studio weiter aus und bringt neue Funktionen in mehrere Kreativ- und Produktivitäts-Apps. Pixelmator Pro beispielsweise erhält auf dem Mac und iPad zwei neue Vorlagensammlungen für Sport- und Actionprojekte sowie für kreative Ideen, Unternehmensgründungen und neue Produkte. Außerdem gibt es eine neue Podcast-Kategorie mit Coverdesigns in passenden Größen für die wichtigsten Podcast-Plattformen.

Auf dem iPad wird Pixelmator Pro gleichzeitig deutlich vielseitiger. Die vom Mac bekannte Funktion „Auswählen und Maskieren“ ist nun auch auf dem Tablet verfügbar. Damit lassen sich Auswahlen und Masken besonders präzise nachbearbeiten. Gerade bei schwierigen Motiven wie Haaren oder Fell sollen feine Details an komplexen Kanten besser erhalten bleiben.

Auch bei der Videobearbeitung gibt es interessante Neuerungen. Final Cut Pro und Motion auf dem Mac können Effekte des Kinomodus nun nachträglich auf Videos anwenden, die nativ mit dem iPhone 18 Pro aufgenommen wurden. In Final Cut Pro lassen sich Fokuspunkte und Tiefenschärfe direkt in der Timeline verändern. Compressor kann das bearbeitete Material anschließend wieder in das bisherige Kinomodus-Format umwandeln.

Keynote, Pages und Numbers bekommen neue Werkzeuge

Apple verbessert zudem die eigenen Produktivitäts-Apps. Wer das Apple Creator Studio abonniert hat, erhält neue Vorlagen und Themen für Keynote, Pages und Numbers. Keynote kann bei der intelligenten Folienerstellung automatisch passende Bilder für Präsentationen generieren. Bei geteilten Präsentationen, Dokumenten und Tabellen können Nutzer und Nutzerinnen außerdem direkt Zugriff anfordern. Pages bekommt auf dem Mac mit Screen View einen Modus für konzentriertes Lesen und Schreiben, während Numbers neue Funktionen für Trigonometrie, Statistik und Logik erhält.

Freeform bekommt ebenfalls mehrere neue Funktionen spendiert: Boards passen sich automatisch an den Dunkelmodus an und können mit Hilfe von Ordnern übersichtlicher organisiert werden. Apple Intelligence kann handschriftliche Notizen umformulieren, Korrektur lesen und zusammenfassen. Zusätzlich kann man Zugriff auf geteilte Dateien anfordern und über Kurzbefehle das Hinzufügen von Inhalten automatisieren. Mit visionOS 27 lassen sich außerdem mehrere Elemente eines Freeform-Boards, darunter Bilder, Videos, Notizzettel, Formen und 3D-Modelle, in den eigenen Raum holen und gemeinsam betrachten.

Zum Preis von 12,99 Euro im Monat bzw. 129 Euro/Jahr nach einer einmonatigen kostenlosen Testphase bekommt man mit Apple Creator Studio ein Paket aus mehreren Premium-Apps, die nicht einzeln gekauft werden müssen, sondern fortan in einem Abonnement erhältlich sind. Dazu gehören auch unter anderem Apple Final Cut, Pixelmator Pro, die iWork-Suite und mehr. Weitere Infos und die Möglichkeit, die Software-Suite einen Monat gratis ausprobieren zu können, gibt es auf der Apple Creator Studio-Website.