Eigentlich ziehen wir Netzteile von Anker, Ugreen und Baseus denen von Apple immer vor, da sie für weniger Geld einfach mehr bieten. Doch der „Apple Dynamic Power Adapter“ hat ein wirklich cooles Extra, sodass wir für das coolste Apple-Netzteil durchaus eine Empfehlung aussprechen können. Mit 34,99 Euro statt 45 Euro gibt es den Stecker bei Amazon so günstig wie noch nie, sodass uns die Empfehlung noch einfacher fällt. Das entspricht einer Ersparnis von rund 10 Euro.

In unserem Testbericht haben wir das Netzteil genauer beleuchtet und waren vor allem vom Steckermechanismus angetan, da die Pins komplett im Netzteil verschwinden. Ladegeräte von Drittanbietern setzen bisher auf eine Klapplösung, sodass das Netzteil von Apple mit seinem Mechanismus ein Alleinstellungsmerkmal bietet. Mit einem Klick auf den oberen Knopf schnellen die Pins wieder raus und sind sofort einsatzbereit. Das ist unterwegs praktisch: Da nichts absteht, bleiben keine Pins in der Tasche hängen oder verkratzen andere Gegenstände.

Das Netzteil drosselt, wenn es zu heiß wird

Das Netzteil liefert eine Leistung von 40 Watt, kann aber kurzzeitig auch 60 Watt erbringen. Damit lässt sich wunderbar ein iPhone oder iPad aufladen, auch ein MacBook Air oder MacBook Neo lässt sich so mit Strom versorgen, wenn auch etwas langsam. Die 60-Watt-Spitze gibt das Netzteil so lange aus, bis es zu heiß wird. In unserem Test hat es nach rund 20 Minuten gedrosselt, um das MacBook Pro danach weiterhin mit 40 Watt zu versorgen.

Das Netzteil lohnt sich eigentlich nur dann, wenn man den Steckermechanismus wirklich cool und nützlich findet. Ausgestattet mit einem einzigen USB-C-Port bietet es sonst keine entscheidenden Vorteile gegenüber Lösungen von Drittanbietern. Wer auf den Mechanismus verzichten kann, greift besser zu günstigeren Alternativen.