Apple Einladungen bietet jetzt Umfragen für Gäste

Die Einladungen-App zählt definitiv zu den Apple-Anwendungen mit den meisten Updates. Während manche Apps nur mit jedem Major-Release von iOS aktualisiert werden, gibt es für Einladungen (App Store-Link) bereits das neunte Update in diesem Jahr. Die jetzt neu hinzugefügte Funktion klingt tatsächlich ziemlich spannend.

Mit Version 1.13.0 bietet Apple Einladungen erstmals eine Umfrage-Funktion. „Gastgeber können jetzt eine Abstimmung zu Einladungen hinzufügen und Gäste über Details wie das Motto, das Menü oder den Dresscode abstimmen lassen“, heißt es in der Update-Beschreibung von Apple.

Um eine Einladung zu erstellen, ist weiterhin ein iCloud+ Abonnement erforderlich. Die Einladungen selbst kann man dann per iMessage, WhatsApp oder Mail versenden und so auch Personen erreichen, die kein iPhone nutzen. Seit dem vorherigen Update können Gäste auch manuell zu einer Einladung hinzugefügt werden, falls sie nicht mit einem Smartphone auf die Einladung reagieren können.

Mit dem jüngsten Update hat Apple zudem die folgenden Anpassungen an der Einladungen-App vorgenommen:

Füge einen Emoji-Effekt hinzu, der zum Thema deines Ereignisses passt, und beobachte, wie er über deiner Einladung schwebt.

Dieses Update enthält Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen.

Ehrlicherweise hatte ich bisher noch nie das Verlangen, mit Apple Einladungen eine Veranstaltung zu erstellen und darüber Gäste einzuladen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Sache seht. Immerhin bekommt die Anwendung im deutschen App Store 4,4 Sterne bei über 1.600 Bewertungen. Andere Apple Anwendungen, wie etwa „Mein iPhone suchen“ oder „Meine Freunde suchen“ haben deutlich weniger Bewertungen. Essentielle Apps wie „Wo ist?“ sind deutlich schlechter bewertet. Irgendwie scheint Apple Einladungen also schon den Geschmack der Community zu treffen…