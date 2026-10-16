Apple Einladungen: Gäste können manuell hinzugefügt werden

Apple hat mal wieder zum Event eingeladen. Am 28. Oktober sind ausgewählte Medienvertreter in Los Angeles zu Gast, um sich dort vermutlich neue Mac-Produkte ansehen zu können. Wir haben leider wieder keine Einladung bekommen, aber fragen uns trotzdem: Nutzt Apple für seine Einladungen möglicherweise die hauseigene Einladungen-App?

Okay, ganz realistisch ist das vielleicht nicht, trotzdem zählt die kostenlose App mit zu den am besten gepflegten Software-Produkten von Apple. Alleine in diesem Jahr hat Einladungen schon acht Aktualisierungen erhalten, das letzte Update wurde am Donnerstag veröffentlicht.

Apple Einladungen kann Gästeliste noch besser pflegen

In Version 1.12.1 gibt es tatsächlich eine recht spannende Neuerung, mit der es Gastgebern noch einfacher fällt, den Überblick über alle Einladungen zu bewahren. Ab sofort ist es nämlich möglich, Gäste manuell zu einem Ereignis hinzuzufügen und deren Antwortstatus zu bearbeiten. Das ist vor allem dann praktisch, wenn man Gäste auf klassischem Wege zu einer Veranstaltung einlädt. So bleibt die Gästeliste stets perfekt gepflegt.

Neben den obligatorischen Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen hat Apple auch die Widgets für den Homescreen verbessert. Die Einladungen-App bietet nun ein extra großes Widget und damit noch mehr Möglichkeit für einen Countdown auf dem Home-Bildschirm.

Prinzipiell ist die Nutzung der App ganz einfach: Mit einem iCloud+ Abonnement kann man neue Ereignisse erstellen und Personen einladen. Die Einladungen können über den Link im Browser abgerufen werden. Mit einem Apple-Gerät können dann auch gemeinsame Wiedergabelisten erstellt und geteilte Alben gefüllt werden.

Abschließend natürlich auch die Frage an euch: Habt ihr Apple Einladungen bereits genutzt oder ladet ihr eure Gäste lieber auf klassischem Weg ein?