Apple entfernt WhatsApp und Threads aus chinesischem App Store

Apple hat auf Wunsch der chinesischen Regierung zwei Meta-Apps aus dem chinesischen App Store entfernt. Sowohl WhatsApp als auch Threads sind nicht mehr im App Store verfügbar, was Neuinstallationen der Messaging- und Social-Apps verhindert. Was steckt hinter dieser Maßnahme?

Am Donnerstagabend berichtete zuerst das Wall Street Journal in den USA über die aktuelle Entwicklung. Das WSJ gibt an, dass Apple von der obersten Internet-Regulierungsbehörde in China aufgefordert wurde, die Apps Threads und WhatsApp aus dem App Store für iPhone-Nutzer in China zu entfernen. Gegenüber 9to5Mac erklärte Apple, dass die Cyberspace Administration of China nationale Sicherheitsbedenken als Grund für die Aufforderung nenne.

„Wir sind verpflichtet, die Gesetze der Länder, in denen wir tätig sind, zu befolgen, auch wenn wir mit ihnen nicht einverstanden sind. Die chinesische Cyberspace-Behörde hat die Entfernung dieser Apps aus dem chinesischen Store angeordnet, weil sie Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit hat. In allen anderen Stores, in denen diese Apps erscheinen, können sie weiterhin heruntergeladen werden.“

Worst-Case-Szenario: Apple muss App Store in China schließen

Sollte man sich nicht an die gesetzlichen Vorgaben halten, bestehe laut Apple ein Risiko, dass der App Store in China schließen muss. Threads ist seit Juli des letzten Jahres in China verfügbar und landete beim Start in den Top 5 des App Stores. China verbietet generell den Zugang zu Meta-Diensten, daher ist es etwas überraschend, dass Threads fast ein Jahr lang verfügbar war – gleiches gilt auch für WhatsApp.

Meta-Dienste sind technisch immer noch über VPN-Dienste zugänglich, die den Standort verschleiern und damit die als „Great Firewall“ bekannten restriktiven Maßnahmen der chinesischen Regierung umgehen können. Es ist davon auszugehen, dass iPhone-Nutzer und -Nutzerinnen aus China weiterhin über VPN-Tools auf die Apps zugreifen können, wenn die Apps bereits installiert sind.

Apple kommt regelmäßig den Aufforderungen Chinas nach, Software aus dem App Store zu entfernen, einschließlich VPN-, Nachrichten- und Social-Media-Apps, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. WhatsApp und Threads könnten nun die ersten von vielen ähnlichen Anwendungen sein, die China bis zum Sommer dieses Jahres verbieten wird. Dann soll laut eines Berichts vom Wall Street Journal eine Frist für nicht registrierte ausländische Apps in Kraft treten. Andere Apps von Meta, darunter Instagram, Facebook und der Facebook Messenger, sind bislang noch im chinesischen App Store verfügbar.