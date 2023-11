Apple entwickelt eigene Akkus, die 2025 gelauncht werden sollen

Einem Report von ETNews zufolge arbeitet Apple seit mehreren Jahren an eigenen, deutlich leistungsstärkeren Batterien für seine Geräte, die voraussichtlich ab 2025 verbaut werden sollen. Apple beteiligt sich dabei direkt an der Erprobung geeigneter Materialien, um die gewünschte Performance seiner eigenen Akkus sicherzustellen, heißt es.

Dem Bericht zufolge unterscheiden sich Apples neue Batterien in ihrer Zusammensetzung grundlegend von den Batterien, die es derzeit am Markt gibt. So sollen die neuen Akkus aus Nickel, Kobalt, Mangan und Aluminium bestehen.

Die Leitfähigkeit der Batteriematerialien soll durch die Verwendung von Kohlenstoff-Nanoröhrchen verbessert werden, ebenso die Leistung der Batterie selbst – so immerhin Apples Plan. Außerdem soll der Siliziumanteil der Batterie erhöht und Graphit ersetzt werden, um die Batterie-Kapazität zu erhöhen und die Lade- und Entladezeit zu verkürzen. Insgesamt würde die Batterie dann aus weniger Materialien zusammengesetzt sein und dennoch eine höhere Leistung erreichen können als aktuelle Akkus.

Grund für die intensive Arbeit an diesem neuartigen Batterietyp sei Insider-Informationen zufolge der Batteriebedarf von Apples Vision Pro Headset. Dieses habe den Bedarf an Hochleistungsbatterien drastisch erhöht. Denn aktuell verfügt das Headset lediglich über eine Akkulaufzeit von höchstens zwei Stunden.

Wie Insider wissen wollen, ist das Batterie-Projekt von Apple gemeinsam mit dem E-Auto-Projekt des Unternehmens gestartet. Das Augenmerk richte sich aber nun auf die mobilen Geräte. So wird erwartet, dass Apple ab 2025 die neuen Batterien in seinen Geräten verbauen wird.