In einem Interview mit Wired hat Apple-Chef John Ternus über die neuen Funktionen des MacBook Pro mit Touchscreen gesprochen. Obwohl jetzt Eingaben mit dem Finger möglich sind, sieht Ternus das MacBook Pro weiterhin als Gerät mit indirekter Eingabe an. Ternus sagte im Wortlaut:
„Der Mac ist in erster Linie ein Gerät mit indirekter Eingabe, das auf dem Trackpad und der Tastatur basiert. Aber ich denke, es gibt Situationen, in denen es angenehm und praktisch ist, Touch zu haben. Wir mussten einen Punkt erreichen, an dem das Hinzufügen von Touch das Produkt in keiner Weise beeinträchtigte. Es wurde dadurch nicht schwerer. Es wurde dadurch nicht dicker. Das ging einher mit dem OLED-Bildschirm, dem besten Display, das wir je in einen Mac eingebaut haben. All diese Dinge, und, ach ja, es hat auch Touch.“
Wie so oft hat Apple den Markt lange analysiert und auf die richtige Technik gewartet, um so ein MacBook zu bauen. Auch Hardware-Chef Johny Srouji und Marketing-Chef Greg Joswiak wurden interviewt. Srouji erklärte gegenüber Wired, dass sich die Display-Technologie, die Apple-Silicon-Chips und die Software so weit weiterentwickelt hätten, dass sie Apples „Maßstäbe“ für die Touch-Integration erfüllen. Joswiak fügte hinzu, dass Profi-Nutzer auf Touch gewartet hätten und eine Generation „junger Kreativer“ Touch-Funktionen voraussetze.
MacBook Pro mit PROLED-XDR-Display im Hands-on
Kommentare 4 Antworten
Hat Apple auch erklärt, warum sie die (viel besseren) Nachbauten ihrer Armbänder jetzt bedroht? 😉
Anscheinend hat es ihren überteuerten Umsatz genug gedrückt, dass sie jetzt sämtliche Alpine Band Hersteller bedrohen wollen.
Der ehemalige Firmenchef fand eine Touchintegration in MacOS schon unsinnig und daran hat sich meiner Meinung nach nichts geändert. Viele meiner Bekannten mit Touch Windows Laptops nutzen das Display nur zum gucken und nicht zum interagieren.
Das UI von MacOS ist darüber hinaus auch nicht wirklich Touch optimiert.
Beim Surface Pro ist es sinnvoll und praktisch. Allerdings ist es auch dafür ausgelegt und hat ein entsprechend stabiles Scharnier mit Stütze, welches bei Berührungen nicht wackelt.
Wenigstens kapiert der Apple Chef wie das MacBook Pro mit Touch genutzt werden sollte, wenn es die Kunden anscheinend schon nicht kapieren und meinen man müsste nun immer touchen und das sei nicht Ergonomisch.