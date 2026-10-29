In einem Interview mit Wired hat Apple-Chef John Ternus über die neuen Funktionen des MacBook Pro mit Touchscreen gesprochen. Obwohl jetzt Eingaben mit dem Finger möglich sind, sieht Ternus das MacBook Pro weiterhin als Gerät mit indirekter Eingabe an. Ternus sagte im Wortlaut:

„Der Mac ist in erster Linie ein Gerät mit indirekter Eingabe, das auf dem Trackpad und der Tastatur basiert. Aber ich denke, es gibt Situationen, in denen es angenehm und praktisch ist, Touch zu haben. Wir mussten einen Punkt erreichen, an dem das Hinzufügen von Touch das Produkt in keiner Weise beeinträchtigte. Es wurde dadurch nicht schwerer. Es wurde dadurch nicht dicker. Das ging einher mit dem OLED-Bildschirm, dem besten Display, das wir je in einen Mac eingebaut haben. All diese Dinge, und, ach ja, es hat auch Touch.“

Wie so oft hat Apple den Markt lange analysiert und auf die richtige Technik gewartet, um so ein MacBook zu bauen. Auch Hardware-Chef Johny Srouji und Marketing-Chef Greg Joswiak wurden interviewt. Srouji erklärte gegenüber Wired, dass sich die Display-Technologie, die Apple-Silicon-Chips und die Software so weit weiterentwickelt hätten, dass sie Apples „Maßstäbe“ für die Touch-Integration erfüllen. Joswiak fügte hinzu, dass Profi-Nutzer auf Touch gewartet hätten und eine Generation „junger Kreativer“ Touch-Funktionen voraussetze.

MacBook Pro mit PROLED-XDR-Display im Hands-on