Apple-Event: Bekommt das Zubehör endlich USB-C?

Es sind weniger als 24 Stunden, bis Apple auf dem anstehenden Event seine Neuheiten präsentieren wird. Große Überraschungen in Sachen Mac-Hardware werden nicht erwartet – aber vielleicht hat Apple ja rund um das Zubehör etwas für uns?

Der allseits bekannte Apple-Guru Mark Gurman geht jedenfalls davon aus, dass das bisher mit einem Lightning-Anschluss ausgestattete Mac-Zubehör mit USB-C ausstatten wird. Genauer gesagt geht es dabei um das Magic Keyboard, das Magic Trackpad und die Magic Mouse.

Abgesehen von kleineren Änderungen hat das Apple-Zubehör für den Mac in den letzten Jahren keine wesentlichen optischen Anpassungen erhalten. Gerade bei der Magic Mouse stößt es vielen Nutzerinnen und Nutzern immer noch sauer auf, dass der Ladeanschluss an der Unterseite befindlich ist – so kann die Maus nicht genutzt werden, wenn sie aufgeladen wird.

AirPods Max bekommen noch kein USB-C

Ein weiteres Apple-Gadget, das noch auf den neuen universellen Anschluss wartet, sind die AirPods Max. Apples Over-Ear-Kopfhörer werden aktuell ebenfalls noch über einen Lightning-Port aufgeladen.

Mark Gurman hat zwei schlechte Nachrichten für uns: Zunächst einmal geht er davon aus, dass Apple abgesehen vom Anschluss nichts an der Hardware ändern wird. Er erwartet keine Änderungen am Chip und rund um den Funktionsumfang. Zudem soll die Umstellung auf USB-C erst spät im Jahr 2024 erfolgen.