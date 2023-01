Apple Fitness+: Neue Angebote zum Start ins neue Jahr

Ab kommender Woche bietet Apple Fitness+ noch ein bisschen mehr Abwechslung. Ab dem 9. Januar wird es mit Kickboxen eine gänzlich neue Sportart für den Fitness-Dienst geben.

„Kickbox-Trainings können zum Aufbau der gesamtkörperlichen Fitness beitragen und bieten eine gute Möglichkeit, Kraft, Ausdauer, Koordination und Gleichgewicht zu trainieren“, schreibt Apple in einer Pressemitteilung. „Jedes Workout besteht aus einer bestimmten Abfolge von Bewegungen, bis hin zu einer letzten Runde, in der die soeben erlernten Bewegungen in einem einminütigen Intervall kombiniert werden. Es sind keine Geräte erforderlich, und die Trainingseinheiten dauern 10, 20 oder 30 Minuten.“

Das sind die weiteren Neuerungen bei Fitness+

Ein neues Meditationsthema, Schlaf, kommt zu den neun anderen Themen der Meditationsmediathek hinzu. . Um den Einstieg in das Thema Meditation zu erleichtern, wird ein neues Programm namens ‚Einführung in die Meditationen zum Schlaf‘ vorgestellt, das dabei helfen soll, sich vor dem Schlafengehen zu entspannen und besser einzuschlafen.

Darüber hinaus gibt es neue Trainings mit Musik von Beyoncé, darunter Songs aus ihrem aktuellen Album. Zeit fürs Gehen startet seine fünfte Staffel mit neuen Gästen, darunter die für den Golden Globe nominierte Schauspielerin Jamie Lee Curtis, die Late Night-Talkshowmoderatorin Amber Ruffin, der Eiskunstlauf-Olympiasieger Nathan Chen und die deutsche Schauspielerin Nina Hoss.

Fitness+ wird außerdem zwei neue Sammlungen auf den Markt bringen – 6 Weeks to Restart Your Fitness und Level Up Your Core Training. Wie auch bislang gilt: Alle Inhalte sind nur in englischer Sprache verfügbar. Apple Fitness+ ist als Abonnement für 9,99 Euro pro Monat oder 79,99 Euro pro Jahr verfügbar und kann mit bis zu fünf anderen Familienmitgliedern geteilt werden. Außerdem ist es Teil von Apple One Premium.