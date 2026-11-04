Apple Fitness+: Neue Krafttrainingspläne bringen das Fitnessstudio aufs iPhone

Apple plant, mit iOS 27.3 die eigene Fitness+ App um eine neue Funktion für alle, die lieber im Fitnessstudio als zu Hause trainieren, zu erweitern. Mit „Gym Strength“ will das Unternehmen laut MacRumors in iOS 27.3 individuelle Krafttrainingspläne einführen, die sich an den persönlichen Zielen, dem Trainingsniveau und den verfügbaren Geräten orientieren. Das Besondere: Statt eines starren Trainingsprogramms sollen Nutzer und Nutzerinnen einen maßgeschneiderten Vier-Wochen-Plan, der zu ihrem Alltag passt, erhalten.

Bei der Erstellung des Plans kann man selbst festlegen, an welchen Tagen man trainieren möchte, welche Muskelgruppen im Mittelpunkt stehen sollen und wie viel Zeit man pro Einheit mitbringt. Dabei richtet sich das Angebot sowohl an Neulinge als auch an erfahrene Personen. Die Trainingseinheiten enthalten konkrete Empfehlungen zu Übungen, Wiederholungen, Sätzen und Gewichten. Kurze Videodemonstrationen von Apple-Fitness+-Trainern zeigen außerdem, wie die einzelnen Übungen korrekt ausgeführt werden.

Ein interessantes Detail ist die dynamische Anpassung des Trainingsprogramms. Apple berücksichtigt die Fortschritte aus der vorherigen Woche und aktualisiert darauf basierend die kommenden Einheiten. Dadurch soll das Training langfristig sinnvoll bleiben und sich an die persönliche Entwicklung anpassen. Nutzer und Nutzerinnen bekommen also nicht einfach vier Wochen lang dasselbe Programm vorgesetzt, sondern einen Trainingsplan, der mit ihnen mitwächst.

Apple Watch unterstützt beim Training

Auch die Apple Watch wird in das neue Angebot eingebunden: Während die Trainingspläne auf dem iPhone und iPad erstellt und angezeigt werden können, lassen sich mit Apples Smartwatch Übungen, Wiederholungen und verwendete Gewichte direkt erfassen. Zusätzlich kann man eigene Trainingsdaten verfolgen und wichtige Informationen während des Workouts direkt am Handgelenk im Blick behalten.

„Gym Strength“ wird mit iOS 27.3, iPadOS 27.3 und watchOS 27.3 verfügbar sein und richtet sich ausschließlich an Personen mit einem aktiven Abonnement von Apple Fitness+. Mit dem neuen Angebot baut Apple sein Fitness-Ökosystem weiter aus und spricht gezielt Menschen an, die ihr Krafttraining im klassischen Fitnessstudio absolvieren. iOS 27.3 befindet sich aktuell in der Betaphase und soll voraussichtlich im Dezember dieses Jahres offiziell veröffentlicht werden.