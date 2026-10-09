Apple gegen Jon Prosser: Streit um iOS 26-Leaks geht in die nächste Runde

Der Rechtsstreit zwischen Apple und dem bekannten Leaker Jon Prosser nimmt weiter Fahrt auf. Im Mittelpunkt stehen geleakte Informationen zu iOS 26 und der Vorwurf, Prosser habe gemeinsam mit Michael Ramacciotti vertrauliche Informationen beschafft und daraus finanziellen Nutzen gezogen. In einem neuen Statusbericht erklärt Apple, dass wichtige Unterlagen weiterhin fehlen. Dazu gehören YouTube-Umsatzberichte, Kanalstatistiken und Nachrichten mit Dritten, die zeigen sollen, wie Prosser mit seinen Veröffentlichungen Geld verdient hat.

Prossers Anwalt sieht die Sache anders. Seiner Darstellung nach hat sein Mandant die vereinbarten Pflichten zur Beweisaufnahme bereits erfüllt. Apple verlange jedoch nach jeder Vorlage weiterer Dokumente immer neue Unterlagen. Außerdem stellt die Verteidigung infrage, ob die von Apple angeführten Geschäftsgeheimnisse überhaupt noch geschützt werden können. Seit der Veröffentlichung von iOS 26 und macOS 26 seien viele der betreffenden Informationen öffentlich. Auch frühere Veröffentlichungen durch Dritte werfen aus Sicht von Prossers Anwalt die Frage auf, ob manche Details jemals wirklich geheim waren.

Apple weist die Kritik an der eigenen Offenlegung zurück und ist bereit, die strittigen Punkte mit den Anwälten der Gegenseite zu besprechen. Gleichzeitig hält der Konzern an seinem Verdacht fest, dass Prosser und Ramacciotti gemeinsam an die vertraulichen Informationen gelangen wollten, um sie anschließend zu veröffentlichen und finanziell davon zu profitieren. Als Hinweise führt Apple unter anderem Prossers Aussage unter Eid und einen Austausch über Signal mit Ramacciotti an. Die Verteidigung bestreitet dagegen, dass damit eine gemeinsame Verschwörung belegt sei.

Ramacciotti will eine klare Entscheidung

Ramacciotti versucht derweil, seinen Fall von Prossers Verteidigung zu trennen. Sein Anwalt erklärte, sein Mandant sei nicht bereit, sich in die Auseinandersetzung hineinziehen zu lassen. Deshalb hat er Richter James Donato um eine Statuskonferenz im Oktober gebeten. Apple soll dabei erläutern, welche weiteren Beweise benötigt werden. Danach soll der Konzern 30 Tage Zeit bekommen, um die Ansprüche gegen Ramacciotti fallen zu lassen oder sich verbindlich auf einen Prozess festzulegen. Eine zweite eidesstattliche Aussage und aktualisierte schriftliche Antworten will Ramacciotti erst liefern, wenn Apple einen konkreten Plan für das weitere Verfahren vorlegt.

Apple reichte die Klage im Juli 2025 ein. Der Vorwurf lautet, dass Prosser und Ramacciotti sich abgesprochen hätten, um Zugriff auf das Entwicklungs-iPhone eines Apple-Mitarbeiters zu erhalten und unveröffentlichte Software-Informationen zu nutzen. Prosser veröffentlichte Videos, die das neue Liquid Glass-Design von iOS 26 bereits vor der offiziellen Präsentation zeigten. In seiner Antwort auf die Klage räumte er ein, an einem FaceTime-Anruf teilgenommen zu haben, bei dem Ramacciotti ihm Funktionen auf dem Entwicklungsgerät vorführte. Eine abgestimmte Aktion und die Offenlegung tatsächlicher Geschäftsgeheimnisse bestreitet Prosser jedoch.

Apple fordert weiterhin Schadenersatz und eine gerichtliche Verfügung, die weitere Veröffentlichungen vertraulicher Informationen verhindern soll. Während der Konzern zusätzliche Unterlagen zu Prossers Einnahmen und Kommunikation verlangt, stellt die Verteidigung die Reichweite der Forderungen und den Geheimnischarakter der veröffentlichten Informationen infrage. Sollte Richter Donato Ramacciottis Antrag auf eine Statuskonferenz im Oktober nicht stattgeben, wollen die Parteien ihren nächsten gemeinsamen Sachstandsbericht am 2. Dezember einreichen.