Apple gestaltet das Menü seiner Webseite neu

Solltet ihr der offiziellen Apple-Webseite seit gestern Abend bereits einen Besuch abgestattet haben, dann ist euch das neue Design vielleicht aufgefallen. Apple hat die Navigation seiner Webseite komplett umgestellt – und will so schneller zu den gewünschten Produkten führen.

Während sich bisher nach einem Klick auf die jeweiligen Kategorie die Unterseite samt einer Icon-basierten Navigation für die einzelnen Geräte geöffnet hat, zeigt die Apple-Webseite in der Desktop-Ansicht jetzt ein Ausklapp-Menü, sobald man mit der Maus über einen Menüpunkt fährt.

In dem neuen Overlay sind im Gegensatz zur vorherigen Ansicht gar keine Icons mehr zu finden, stattdessen listet Apple die einzelnen Unterseiten, zu denen ihr direkt gelangen könnt, in Form von einfachen Listen auf. So kommt ihr ohne große Umwege direkt zum gewünschten iPad-Modell, könnt nach Zubehör für iPads suchen oder verschiedene iPads vergleichen.

So sieht die Navigation auf dem iPhone aus

In der mobilen Ansicht hat Apple sämtlichen Menüpunkte in einem Hamburger-Menü versteckt, auch hier kommt ausschließlich Text ohne Icons zum Einsatz.

Klar ist: Durch die neue Navigation kommt man schneller zum Ziel, wenn man vorher weiß, wohin man möchte. Gerade die Icons haben unbedarften Nutzerinnen und Nutzern aber dabei geholfen, ohne große Vorkenntnisse beispielsweise tragbare Apple-Computer von stationären Rechnern zu unterscheiden – immerhin wurde das durch die kleinen Icons ziemlich gut angezeigt.