Apple Gift Card: 20-fache Payback-Punkte bei REWE

Aktuell gibt es für Payback-Kunden und Kundinnen wieder eine kleine Zugabe, denn ab heute erhaltet bei REWE 20-fache Payback-Punkte beim Kauf von Apple Geschenkkarten im Wert von 25, 50 oder 100 Euro. Die Aktion läuft bis zum 3. September.

Beim Kauf der 100 Euro Karte sind das zum Beispiel 1.000 Payback-Punkte. Die kann man online sammeln oder über die Payback-Webseite auch per Überweisung auszahlen lassen, sie entsprechen einem Gegenwert von 10 Euro. Durch diese Aktion bekommt ihr unterm Strich also einen Rabatt in Höhe von 10 Euro. Bitte bedenkt aber, dass ihr beim Kassiervorgang den Payback-Coupon scannt. Den findet ihr unter anderem im Penny-Prospekt. Alternativ könnt ihr den Payback-Bonus auch über die REWE-Kartenwelt direkt im Netz in Anspruch nehmen.