Apple Gift Card: 20-fache Payback-Punkte bei REWE

Die echten Rabatte und Boni auf iTunes-Karten gehören ja leider der Vergangenheit an. Die Gegenwart nennt sich Apple Gift Card, hier lässt sich das Guthaben für digitale Käufe bei iTunes und im App Store, aber auch für echte Hardware aus dem Apple Store einlösen.

Zumindest eine kleine Ersparnis bekommt ihr in dieser Woche über Payback bei REWE direkt im Markt oder auch online auf rewe-kartenwelt.de. Beim Kauf einer Apple Gift Card im Wert von 25, 50 oder 100 Euro gibt es 20-fache Payback-Punkte.

Beim Kauf der 100 Euro Karte sind das zum Beispiel 1.000 Payback-Punkte. Die kann man online sammeln oder über die Payback-Webseite auch per Überweisung auszahlen lassen, sie entsprechen einem Gegenwert von 10 Euro. Durch diese Aktion bekommt ihr unterm Strich also einen Rabatt in Höhe von 10 Euro.

Die Aktion gilt vom 16. bis zum 22. Januar und beim Kassiervorhang müsst ihr den Coupon aus dem Prospekt oder der App scannen.