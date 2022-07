Apple Gift Card löst die iTunes-Karte komplett ab

Vor etwas mehr als einer Woche hat Apple seine neue Geschenkkarte, die „Apple Gift Card“, auch in Deutschland eingeführt. Diese Karte kann man nicht nur in digitales Guthaben für den App Store und iTunes verwandeln, sondern sie auch für den Einkauf im Apple Online Store und in den Ladengeschäften von Apple verwenden.

Während ihr in Supermärkten auch in den kommenden Tagen und vielleicht auch Wochen noch die klassischen Guthabenkarten für den App Store und iTunes bekommen könnt, sieht es online schon ganz anders aus: Große Ketten wie Amazon, MediaMarkt oder Saturn, aber auch spezialisierte Händler wie Startselect, haben die alten Guthabenkarten schon komplett aus dem Programm genommen und bieten nur noch die neue Apple Gift Card an.

Und das legt die Vermutung nahe, dass es sich mit den Rabatt- und Bonus-Aktionen endgültig erledigt hat. Es würde uns jedenfalls stark wundern, wenn Apple in naher Zukunft eine Aktion mit der neuen Geschenkkarte fährt. Immerhin lassen sich damit ja nicht nur Apps und Medien kaufen, sondern auch echte Hardware. Und hier möchte Apple uns sicherlich keine Ersparnis von 10 bis 20 Prozent bieten.

Wir sagen also Lebewohl von der geliebten Gutscheinkarte, mit der wir in den vergangenen Jahren so viel sparen konnte. Gerne erinnern wir uns zurück an sensationelle Aktionen mit 33 Prozent Rabatt. Hach, was waren das noch für Zeiten. Lebe wohl, iTunes-Karte!