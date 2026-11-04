Apple greift den Foldable-Markt an: iPhone Duo könnte 2027 fast 30 Prozent erreichen

Geht es nach der aktuellen Prognose des Marktforschungsunternehmens TrendForce, könnte das iPhone Duo bereits 2027 einen Marktanteil von 29,8 Prozent erreichen. Damit würde sich Apple innerhalb kurzer Zeit als einer der wichtigsten Player im Foldable-Segment etablieren.

Die Zahlen von TrendForce zeigen, wie schnell sich die Kräfteverhältnisse verschieben könnten. Während Apple den eigenen Anteil an den weltweiten Auslieferungen faltbarer Smartphones von 24,8 Prozent im Jahr 2026 auf 29,8 Prozent im Jahr 2027 steigern soll, dürfte Samsung im gleichen Zeitraum von 35,1 auf 31,9 Prozent zurückfallen. Huawei landet mit voraussichtlich 21,3 Prozent auf dem dritten Platz. Für Apple wäre das ein beachtlicher Einstieg in einen Markt, der bislang vor allem von Samsung und chinesischen Herstellern geprägt wird.

Für 2026 rechnet TrendForce mit rund fünf Millionen ausgelieferten Exemplaren des iPhone Duo. Das wäre angesichts des noch jungen Segments ein durchaus bemerkenswerter Start. Gleichzeitig bleibt das Wachstum des gesamten Foldable-Marktes zunächst überschaubar: Die weltweiten Auslieferungen sollen lediglich um 0,5 Prozent zulegen. Apple könnte also vor allem dadurch Marktanteile gewinnen, dass sich die Verteilung innerhalb des Segments verändert.

Geteilte Meinungen zum neuen Foldable

Die ersten Rückmeldungen zum iPhone Duo fallen laut TrendForce gemischt aus. Besonders die Split Screen-Funktion und das große Display im aufgeklappten Zustand kommen bei Nutzern und Nutzerinnen gut an. Allerdings gibt es auch Kritik: Einige Apps zeigen schwarze Ränder oder nutzen die zusätzliche Bildschirmfläche nicht vollständig aus. Hinzu kommen Berichte über beschädigte Displays und hohe Reparaturkosten. Gerade bei einem teuren Foldable dürfte die Haltbarkeit deshalb zu einem wichtigen Kaufargument werden.

Trotz der anfänglichen Schwächen sieht TrendForce für Apple gute Chancen. Vor allem die enge Verzahnung von eigenen Chips, Betriebssystem und App-Ökosystem könnte dem Unternehmen einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Mit besseren App-Anpassungen und einer zuverlässigeren Displaytechnik dürfte sich auch die Alltagstauglichkeit verbessern. Das iPhone Duo ist zu Preisen ab 2.299 Euro im Apple Online Store erhältlich.