Apple Home Collection: Alle Infos zum neuen Smart Home Zubehör

Hier hatte die Gerüchteküche in der vergangenen Woche den richtigen Riecher, am Dienstag hat Apple es dann offiziell gemacht: Zusammen mit LG Electronics und Schneider Electric wird es Smart Home Zubehör in der neuen Apple Home Collection geben. Die Produkte werden allerdings ab Dezember vorerst nur in Kanada und den USA sowie zum Teil in Großbritannien angeboten. Trotzdem wollen wir euch mit allen wichtigen Details versorgen.

„In enger Zusammenarbeit mit den Branchenführern LG Electronics und Schneider Electric haben wir jedes Zubehörprodukt so entwickelt, dass es nahtlos mit Apple Home funktioniert. So lässt sich das eigene Zuhause einfach, zuverlässig und privat verwalten“, heißt es von Matthew Costello, Vice President of Hardware Engineering bei Apple.

Neu ist die Idee nicht, denn dank „Works with Apple Home“ und dem Matter-Standard lassen sich Zubehörprodukte schon seit einiger Zeit ganz einfach und sicher zur Apple Home App hinzufügen. Mit der Apple Home Collection geht man nun noch weiter, wie in einer Pressemitteilung erklärt wird:

Apple hat eng mit LG Electronics und Schneider Electric zusammengearbeitet, um ein integriertes Apple Home Erlebnis über die gesamte neue Produktreihe hinweg zu schaffen. Wie jedes Zubehör in Apple Home sind auch die Produkte der Apple Home Collection mit Blick auf die Privatsphäre entwickelt worden. Die Daten der Home App werden durch­gehend verschlüsselt, sodass weder LG Electronics noch Schneider Electric oder Apple darauf zugreifen können.

Alle bisherigen Produkte der Apple Home Collection im Überblick

Zudem heißt es, dass sich die neuen Produkte der Apple Home Collection durch ein klares, minimalistisches Design auszeichnen und aus hochwertigen Materialien hergestellt werden. Aber wie wirkt sich das auf die Preise im Handel aus? Hier mal eine Liste der geplanten Geräte:

LG Video Doorbell Wired für 249,95$

LG Floodlight Cam für 399,95$

LG Outdoor Cam Plug-in für 299,95$

LG Indoor Cam Plug-in für 199,95$

LG Smart Deadbolt Lock für 349,95$

LG Smart Thermostat für 199,95$

LG Temperatursensor für 39,95$

Schneider Home Smart Thermostat für 199,95$

Schneider Home Raumsensor für 39,95$

Preislich rangieren die Produkte wohl eher am oberen Ende. Für das Smart Lock von LG werden stolze 350 US-Dollar fällig, mit Matter und Ultrabreitband ist das Produkt aber auch sehr gut ausgestattet. Das vergleichbare Aqara U400 gibt es in den USA bereits für 270 US-Dollar.

Während die beiden Wandthermostate von LG und Schneider in der Apple Home Collection knapp 200 US-Dollar kosten, gibt es einfache Alternativen mit Matter bereits für weit unter 100 US-Dollar. Selbst Premium-Produkte wie das Aqara W200 mit seinem großen Display sind mit 160 US-Dollar deutlich günstiger.

Für mich scheinen die Vorteile der Produkte nicht groß genug zu sein, eine Kopplung von Matter over Thread Produkten mit Apple Home ist ja schon jetzt kinderleicht, um den höheren Preis zu rechtfertigen. Man darf also gespannt sein, wie sich die Apple Home Collection im freien Handel schlagen wird.