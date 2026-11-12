Apple HomeView: Das sagen die ersten Tester

Unseren Testbericht zum neuen Apple TV 4K könnt ihr bereits lesen. International gibt es heute noch mehr aus der Apple-Welt zu testen, denn Medien in den USA oder Großbritannien durften den neuen Apple-HomeView-Bildschirm bereits testen. Wir haben uns auf Spurensuche begeben und die ersten Eindrücke für euch gesammelt.

Eigene Erfahrungen von uns wird es übrigens auch geben. Ich mache mich morgen auf den Weg nach London, um dort zwei vorbestellte Apple HomeView im Apple Store abzuholen. Immerhin muss doch jemand herausfinden, ob man die guten Stücke auch mit einem deutschen Apple-Account zum Laufen bekommt und welche Einschränkungen es im Alltag geben wird. Spätestens am Wochenende lest ihr hier bei uns auf appgefahren.de mehr zum Thema.

Die ersten Testberichte rund um Apple HomeView

The Verge: HomeView ist ein sehr gutes erstes Smart Display von Apple: leistungsstark genug, um mein Smart Home zu steuern, aber einfach genug, damit es jeder im Haushalt bedienen kann. Wenn ihr ein Apple-Haushalt seid und es für eine seiner Kernaufgaben nutzen wollt, werdet ihr begeistert sein, und mit 299 Dollar ist es preislich sehr attraktiv. Aber es ist nicht der vollwertige Familienorganisator, den sich manche Haushalte vielleicht wünschen; diese Nische hat nach wie vor der Kalender von Skylight inne. (Testbericht lesen)

9to5Mac: „Zuerst hatte ich keine Ahnung, ob ich HomeView tatsächlich nutzen würde. Aber in den zehn Tagen, in denen es nun auf meiner Arbeitsplatte steht, ist es mir ziemlich ans Herz gewachsen. Es hat sich von einem „Nett-zu-haben“-Ding zu etwas entwickelt, das ich jeden Tag für verschiedene Aufgaben nutze und auf das ich mich verlasse. Es war auch interessant zu beobachten, wie meine Partnerin damit umgeht. Ihr erster Eindruck war im Grunde: „Es ist niedlich, aber ich weiß nicht, wofür ich es nutzen soll.“ In der letzten Woche hat sie jedoch mehrmals erwähnt, wie sehr es ihr gefällt.“ (Testbericht lesen)

Videos rund um den neuen Apple HomeView

Bilder sagen mehr als tausend Worte, das wissen wir ja alle. Schaut euch daher auch gerne die folgenden Videos rund um das neue Apple-Produkt an.

The Verge: iPhone for your home

iJustine: HomeView in here!