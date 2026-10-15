Apple HomeView: Diese Apps sind an Bord – und YouTube könnte dazukommen

Apple hat mit HomeView einen neuen Smart-Home-Hub vorgestellt, der mehr kann als nur Lampen und andere Geräte zu steuern. Laut der technischen Dokumentation von Apple sind bereits 15 Apple-Apps integriert. Dazu gehören Wecker, Kalender, FaceTime, „Wo ist?“, Home, Intercom, Nachrichten, Musik, Podcasts, Erinnerungen, Safari, Einstellungen, Timer, Wetter und Weltzeituhr. Einen eigenen App Store gibt es allerdings nicht. Neue Anwendungen lassen sich also nicht einfach wie auf dem iPhone installieren.

Trotz des fehlenden App Stores ist HomeView nicht vollständig auf Apples eigene Anwendungen beschränkt. Das Gerät unterstützt bestimmte Audio- und Video-Apps, die auf einem gekoppelten iPhone installiert sind und mit CarPlay kompatibel sind. Zu den genannten Anwendungen gehören Apple Music Classical, Apple News, Apple TV und Hörbücher. Auch Drittanbieter-Apps wie Spotify können auf dem Smart-Home-Display erscheinen. Welche Anwendungen tatsächlich verfügbar sind, hängt allerdings davon ab, ob die jeweiligen Entwicklerstudios die erforderliche Unterstützung bereitstellen.

Weitere Details liefert eine aktualisierte Version von Apples Vereinbarung zum Developer Program sowie das überarbeitete CarPlay-Entwicklerhandbuch. Darin stellt Apple klar, dass CarPlay-Audio- und Video-Apps auch auf HomeView funktionieren können, ohne dass Entwickler und Entwicklerinnen ihre Anwendungen dafür grundlegend ändern müssen. Voraussetzung ist die passende Berechtigung: Unterstützt eine App entweder das CarPlay-Audio-Framework oder die vorgesehene Video-App-Kategorie, kann sie auf dem HomeView-Display angezeigt werden.

Auch YouTube und Netflix könnten bald dabei sein

Besonders interessant ist die Unterstützung von Video-Apps. Mit iOS 27 hat Apple CarPlay um entsprechende Möglichkeiten erweitert. Bislang war der Anreiz für Entwicklerteams allerdings überschaubar, weil die meisten Autohersteller die Videowiedergabe über CarPlay nicht unterstützen. HomeView könnte das ändern: Dienste wie YouTube, Netflix und Disney+ hätten nun einen zusätzlichen Grund, ihre Apps für CarPlay fit zu machen. Sobald sie die technischen Voraussetzungen erfüllen und die Unterstützung anbieten, könnten ihre Inhalte auch auf Apples neuem Smart-Home-Hub verfügbar werden.

Die neue Offenheit bedeutet jedoch nicht, dass HomeView zu einem frei erweiterbaren Tablet wird. User können Drittanbieter-Apps weiterhin nicht direkt auf dem Gerät suchen und installieren. Stattdessen hängt das Angebot davon ab, welche Apps über die CarPlay-Schnittstelle unterstützt werden. Apple schafft damit einen vergleichsweise kontrollierten Weg für zusätzliche Funktionen, während Entwicklerteams selbst entscheiden müssen, ob sich die Anpassung ihrer Anwendungen lohnt. Für Anbieter großer Streamingdienste könnte HomeView dabei zum wichtigen Argument werden.

Apple nimmt bereits Vorbestellungen für HomeView in ausgewählten Ländern wie Großbritannien entgegen. Der Einstiegspreis liegt bei 299 GBP bzw. 299 USD, der Verkaufsstart ist für Freitag, den 13. November 2026, angekündigt. In Deutschland und in der gesamten EU ist das HomeView-Display zum Marktstart nicht verfügbar. Ob YouTube, Netflix oder Disney+ tatsächlich schon zum Release des neuen Smart Home-Geräts verfügbar sein werden, ist bislang offen. Die technischen Voraussetzungen sind jedenfalls geschaffen.