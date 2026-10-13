Apple HomeView ist offiziell und kommt nicht nach Deutschland

Apple hat das lang erwartete „HomeView“ vorgestellt, allerdings gibt es einen großen Dämpfer: Das Smart-Home-Display kommt nicht nach Deutschland! Zum Start ist Apple HomeView nur in den USA, Australien, Kanada, Indien, Neuseeland und Großbritannien erhältlich. Das war leider absehbar, denn HomeView basiert auf Siri AI, das hierzulande nicht oder nur stark eingeschränkt verfügbar ist. Dennoch möchten wir euch die Funktionen des HomeView einmal genauer vorstellen.

Das Gerät soll zur zentralen Schaltstelle im Haushalt werden und kombiniert Musik, Videotelefonie und Hausautomation auf einem 7-Zoll-Liquid-Retina-Display. Die Auslieferung erfolgt in den genannten Ländern ab dem 13. November. Apple betont, dass sie weiterhin an einer Lösung arbeiten, um Siri AI und HomeView nach Europa zu bringen. Einen Zeitplan gibt es dafür aber nicht.

Ein Gerät, das jeden Bewohner erkennt

Besonders spannend ist der personalisierte Ansatz. HomeView identifiziert bis zu sechs Personen anhand ihres Gesichts und blendet automatisch den passenden Startbildschirm samt Apps und Widgets ein. Wer also „Nachrichten“, „Kalender“ oder „Erinnerungen“ checken möchte, landet direkt bei seinen eigenen Inhalten, während neugierige Mitbewohner außen vor bleiben. Gemeinsame Fotoalben und Playlists stehen dagegen allen offen, Gäste eingeschlossen.

Apple-Marketingchef Greg Joswiak betont, dass das Gerät von der ganzen Familie genutzt werden kann und sich trotzdem für jeden einzelnen persönlich anfühlen soll. Zugleich verspricht er, dass sämtliche Daten privat und geschützt bleiben.

Siri AI: Der Assistent wird endlich gesprächiger

Im Inneren arbeitet Siri AI, eine komplett neu gedachte Version des Sprachassistenten. Sie basiert auf der nächsten Generation von Apple Intelligence und aktuellem Apple Silicon. Laut Apple ist sie deutlich leistungsfähiger, führt natürlichere Dialoge und verfügt über breites Allgemeinwissen. Dadurch soll sie auch bei der Musikentdeckung mehr bieten und versteht obendrein, was gerade auf dem Bildschirm passiert.

Wer zusätzlich ein iPhone oder iPad mit Apple Intelligence besitzt, bekommt noch mehr geboten: Siri greift dann auf den persönlichen Kontext zu, etwa auf Termine oder Nachrichten, und liefert dadurch passgenauere Antworten. Außerdem lassen sich Tempo und Ausdruck der Siri-Stimme anpassen, und Unterhaltungen, die am HomeView beginnen, können später per iCloud auf iPhone, Mac, Apple Watch oder Vision Pro weiterlaufen. Und selbst ohne kompatibles Gerät profitieren Nutzer vom Weltwissen und den lockeren Gesprächen.

Design, Display und Klang

Optisch setzt Apple auf Aluminium. Das Display sitzt über ein Edelstahlscharnier auf einem gewölbten Lautsprechersockel und lässt sich sanft neigen, damit der Blickwinkel auf jeder Tischhöhe passt. Zur Wahl stehen vier Farben: Silber, Starlight, Rosé und Space Grau, jeweils mit farblich abgestimmtem Kabel. Wer lieber Platz spart, kann zur Wandversion in Space Grau oder Silber greifen. Für sie gibt es drei Halterungen von Schneider Home, wahlweise zur Selbstmontage oder mit Profi-Installation.

Die Helligkeit regelt sich automatisch zwischen 500 und 0,3 Nits, sodass das Display im sonnigen Wohnzimmer ebenso überzeugt wie auf dem Nachttisch. True Tone sorgt zudem für passende Farben bei wechselndem Licht. Die Oberfläche zeigt aus der Distanz reduzierte Infos und liefert Details, sobald man nähertritt.

Beim Sound fährt Apple einiges auf: zwei Vollbereichslautsprecher im Display für Spatial Audio, dazu ein nach unten strahlender Tieftöner und zwei Passivradiatoren im Sockel. Die Wandvariante kommt mit zwei Treibern aus, die eigens auf die Montage abgestimmt sind. Apple Music, Podcasts, News und TV laufen ebenso wie ausgewählte Drittanbieter-Apps. Per Handoff übernimmt das Gerät einen Song vom iPhone, wenn man es davorhält, und Multiroom-Audio verbindet mehrere HomeView-, HomePod- und AirPlay-Lautsprecher.

Zifferblätter, Kommunikation und Smart Home

Optisch lässt sich HomeView mit verschiedenen Zifferblättern anpassen. Das „Fotos“-Motiv arbeitet mit Tiefeneffekten, „Flow“ reagiert auf Bewegung im Raum, und sogar Snoopy tummelt sich mit wetter- und tageszeitabhängigen Animationen auf dem Bildschirm. Dazu kommen FaceTime mit Center Stage, die Intercom-Funktion für Durchsagen im ganzen Haus, Rezeptumwandlung in Schritt-für-Schritt-Anleitungen samt Timer sowie „Find My“ und Live Activities.

Als Smart-Home-Zentrale steuert HomeView per Touch oder Sprache Thermostate, Licht, Schlösser und Jalousien. Das Zifferblatt „Home Camera“ zeigt bis zu neun Kamerastreams gleichzeitig. Mit iCloud+ erkennt das System Personen, Gesichter, Haustiere, Pakete und Fahrzeuge, fasst Videoclips in Textform zusammen und schlägt bei Rauch- oder Kohlenmonoxidmeldern Alarm. Ergänzend startet Apple die Home Collection, eine Produktreihe mit Kameras, Thermostaten und Türschloss, entwickelt mit LG Electronics und Schneider Electric. Auch Matter-Zubehör und „Works with Apple Home“-Geräte arbeiten mit. Aber auch hier gilt: Das neue Zubehör ist nicht in der EU erhältlich.

So teuer ist Apple HomeView

Apple HomeView kostet 299 US-Dollar in der Variante mit Lautsprecherfuß. Wer sich für die Variante mit Wandmontage entscheidet, bezahlt ebenso 299 US-Dollar, muss das passende Zubehör (zwischen 59,95 und 129,95 US-Dollar) separat dazu kaufen.