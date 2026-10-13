Apple HomeView ist offiziell und kommt nicht nach Deutschland

Apple hat das lang erwartete „HomeView“ vorgestellt, allerdings gibt es einen großen Dämpfer: Das Smart-Home-Display kommt nicht nach Deutschland! Zum Start ist Apple HomeView nur in den USA, Australien, Kanada, Indien, Neuseeland und Großbritannien erhältlich. Das war leider absehbar, denn HomeView basiert auf Siri AI, das hierzulande nicht oder nur stark eingeschränkt verfügbar ist. Dennoch möchten wir euch die Funktionen des HomeView einmal genauer vorstellen.
Das Gerät soll zur zentralen Schaltstelle im Haushalt werden und kombiniert Musik, Videotelefonie und Hausautomation auf einem 7-Zoll-Liquid-Retina-Display. Die Auslieferung erfolgt in den genannten Ländern ab dem 13. November. Apple betont, dass sie weiterhin an einer Lösung arbeiten, um Siri AI und HomeView nach Europa zu bringen. Einen Zeitplan gibt es dafür aber nicht.
Ein Gerät, das jeden Bewohner erkennt
Besonders spannend ist der personalisierte Ansatz. HomeView identifiziert bis zu sechs Personen anhand ihres Gesichts und blendet automatisch den passenden Startbildschirm samt Apps und Widgets ein. Wer also „Nachrichten“, „Kalender“ oder „Erinnerungen“ checken möchte, landet direkt bei seinen eigenen Inhalten, während neugierige Mitbewohner außen vor bleiben. Gemeinsame Fotoalben und Playlists stehen dagegen allen offen, Gäste eingeschlossen.
Apple-Marketingchef Greg Joswiak betont, dass das Gerät von der ganzen Familie genutzt werden kann und sich trotzdem für jeden einzelnen persönlich anfühlen soll. Zugleich verspricht er, dass sämtliche Daten privat und geschützt bleiben.
Siri AI: Der Assistent wird endlich gesprächiger
Im Inneren arbeitet Siri AI, eine komplett neu gedachte Version des Sprachassistenten. Sie basiert auf der nächsten Generation von Apple Intelligence und aktuellem Apple Silicon. Laut Apple ist sie deutlich leistungsfähiger, führt natürlichere Dialoge und verfügt über breites Allgemeinwissen. Dadurch soll sie auch bei der Musikentdeckung mehr bieten und versteht obendrein, was gerade auf dem Bildschirm passiert.
Wer zusätzlich ein iPhone oder iPad mit Apple Intelligence besitzt, bekommt noch mehr geboten: Siri greift dann auf den persönlichen Kontext zu, etwa auf Termine oder Nachrichten, und liefert dadurch passgenauere Antworten. Außerdem lassen sich Tempo und Ausdruck der Siri-Stimme anpassen, und Unterhaltungen, die am HomeView beginnen, können später per iCloud auf iPhone, Mac, Apple Watch oder Vision Pro weiterlaufen. Und selbst ohne kompatibles Gerät profitieren Nutzer vom Weltwissen und den lockeren Gesprächen.
Design, Display und Klang
Optisch setzt Apple auf Aluminium. Das Display sitzt über ein Edelstahlscharnier auf einem gewölbten Lautsprechersockel und lässt sich sanft neigen, damit der Blickwinkel auf jeder Tischhöhe passt. Zur Wahl stehen vier Farben: Silber, Starlight, Rosé und Space Grau, jeweils mit farblich abgestimmtem Kabel. Wer lieber Platz spart, kann zur Wandversion in Space Grau oder Silber greifen. Für sie gibt es drei Halterungen von Schneider Home, wahlweise zur Selbstmontage oder mit Profi-Installation.
Die Helligkeit regelt sich automatisch zwischen 500 und 0,3 Nits, sodass das Display im sonnigen Wohnzimmer ebenso überzeugt wie auf dem Nachttisch. True Tone sorgt zudem für passende Farben bei wechselndem Licht. Die Oberfläche zeigt aus der Distanz reduzierte Infos und liefert Details, sobald man nähertritt.
Beim Sound fährt Apple einiges auf: zwei Vollbereichslautsprecher im Display für Spatial Audio, dazu ein nach unten strahlender Tieftöner und zwei Passivradiatoren im Sockel. Die Wandvariante kommt mit zwei Treibern aus, die eigens auf die Montage abgestimmt sind. Apple Music, Podcasts, News und TV laufen ebenso wie ausgewählte Drittanbieter-Apps. Per Handoff übernimmt das Gerät einen Song vom iPhone, wenn man es davorhält, und Multiroom-Audio verbindet mehrere HomeView-, HomePod- und AirPlay-Lautsprecher.
Zifferblätter, Kommunikation und Smart Home
Optisch lässt sich HomeView mit verschiedenen Zifferblättern anpassen. Das „Fotos“-Motiv arbeitet mit Tiefeneffekten, „Flow“ reagiert auf Bewegung im Raum, und sogar Snoopy tummelt sich mit wetter- und tageszeitabhängigen Animationen auf dem Bildschirm. Dazu kommen FaceTime mit Center Stage, die Intercom-Funktion für Durchsagen im ganzen Haus, Rezeptumwandlung in Schritt-für-Schritt-Anleitungen samt Timer sowie „Find My“ und Live Activities.
Als Smart-Home-Zentrale steuert HomeView per Touch oder Sprache Thermostate, Licht, Schlösser und Jalousien. Das Zifferblatt „Home Camera“ zeigt bis zu neun Kamerastreams gleichzeitig. Mit iCloud+ erkennt das System Personen, Gesichter, Haustiere, Pakete und Fahrzeuge, fasst Videoclips in Textform zusammen und schlägt bei Rauch- oder Kohlenmonoxidmeldern Alarm. Ergänzend startet Apple die Home Collection, eine Produktreihe mit Kameras, Thermostaten und Türschloss, entwickelt mit LG Electronics und Schneider Electric. Auch Matter-Zubehör und „Works with Apple Home“-Geräte arbeiten mit. Aber auch hier gilt: Das neue Zubehör ist nicht in der EU erhältlich.
So teuer ist Apple HomeView
Apple HomeView kostet 299 US-Dollar in der Variante mit Lautsprecherfuß. Wer sich für die Variante mit Wandmontage entscheidet, bezahlt ebenso 299 US-Dollar, muss das passende Zubehör (zwischen 59,95 und 129,95 US-Dollar) separat dazu kaufen.
Kommentare 28 Antworten
Den Müll braucht eh niemand
Da sagte deine Mudder auch, als sie dich zum ersten mal sah.
Beleidigend gleich nach dem ersten Post, traurig…
Enttäuschung hält sich in Grenzen. Und die Grenzen nähern sich dem absoluten Nullpunkt.
Schade …
Danke E.U.
Was hat die EU damit zu tun, dass Apple die neue Siri bisher nur in Englisch hat? Die Liste der Länder ist da eindeutig
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Preise sind das mittlerweile bei Apple 🤦♂️ HomePod Mini 2 169€, AppleTV 349€. Alles klar!!!
Ja kann ich leider verstehen. Ein Hoch auf den Digital Markets Act.
Klar. Ohne den wäre Siri jetzt auch in anderen Sprachen fertig. Typisch Fanboy
Ein guter Freund war bis vor kurzem noch absoluter Apple Fan. Allerdings hat ihn Siri so genervt – da nix verstehen, sowie die neuen Preise der Handys – das es ihn zum Wechsel zum Fold 8 und Alexa gebracht hat. Das SmartHome funktioniert mit Alexa echt richtig richtig gut. Ich war geflasht. Er bereut es keine Sekunde und ich werde es jetzt vermutlich auch ausprobieren. Vor allem sind die Preise für ein 11 Zoll Echo Show mit 152€ echt ein Witz. Ganz zu schweigen von den einzelnen smarten Gadgets fürs Zuhause. Das kostet wirklich nur einen Bruchteil. Hab das mit der Alexa App auf dem iPhone mal ausprobiert und ein paar Lampen integriert. Die Reaktionszeit ist krass. Kaum gesagt, schon ist das Licht an. Bei Siri dauert das teilweise ewig. Apple hat bei mir leider zu viel Zeit verloren.
Also wer Alexa sehr sehr gut findet, macht damit nicht viel mehr als das Licht an und aus. Wir nutzen im gesamten Haus verschiedenste Alexas in verschiedensten Generationen seit dem sie damals raus kam. Was am Anfang noch wow war, ist heute nur noch ernüchternd. Wird das Licht nicht genau so genannt, wie es in der App benannt (Licht Küche anstatt Küchenlicht“ weigert sich Alexa irgendwas zu machen. KI-Anfragen bei Alexa bleiben zu 90% unbeantwortet (das war früher noch besser). Verständlichkeit hat extrem abgenommen, Werbung dafür extrem zugenommen. Mit jedem Update werden Einstellungen verstellt und zurückgesetzt. Die Bildschirme bei allen Show (wir haben 5, 8 und 10) reagieren nach 1-2 Jahren deutlich schlechter und lassen sich nur durch trennen der Spannung reseten. Ich könnte weiter machen, aber was bringt es sich aufzuregen. Ich hatte wirklich auf die Apple Lösung gehofft, auch ohne Siri-Ki.
Geschichten aus’m Paulanergarten.
Das kommt ja jetzt nicht unerwartet. Wie reden seit 2 Jahren davon und es war klar , dass die Verzögerung mir Siri zusammenhängt und da Siri in der EU nicht eingesetzt wird (bisher), macht das Produkt keinen Sinn . Ziemlich simple . Vielleicht fangt ihr jetzt auch mal an, das Thema und das Verhalten von Apple mal kritischer zu beleuchten . Ich bin absoluter Apple User, aber eben nicht verblendet
Schade schon..
Beim Preis wurde ja viel schlimmeres befürchtet.
Bin auf erste Videos gespannt, auch hier werden sich Influencer die Version aus Großbritanien organisieren. (wenn nicht sogar drum prügeln)
Bin gespannt wie die Schneider Wandmontagelösung gestaltet ist…
(welch Ironie es ist das eine deutsche Firma Zubehör liefert welches hier erstmal nicht erscheint)
Als iPad Wandtablet Nutzer trotzdem sehr neugierig…
Wie kommst du denn darauf dass Schneider Electric eine Deutsche Firma ist?
Weil der Name sich so anhört?
Ist französisch, das Unternehmen.
Das AppleTV 349€? 😀
Yop neueste 4K Gen4 mit A19 CPU, Erscheinungsdatum 13.11
Gibt keine teure und billige Variante mehr, ab sofort nur eine MIT Ethernet Anschluss, Thread-Support und 128GB Speicher.
Bei der Gen3 konnte man noch eine „billigere“ ohne Ethernet, ohne Thread-Support und mit „nur“ 64GB Speicher kaufen, gibt es jetzt nicht mehr.
Dann soll Apple den Kram behalten und weiter Trumps Politik machen. Warum heißt das eigentlich noch Siri AI. Muss das jetzt nicht Siri SI heißen? 😂
Es geht bei Siri AI aber um die EU und Apple. Trump hat damit zumindest nichts zu tun 🥳
Apple weigert sich, DMA einzuhalten und folgt lieber Trumps „Freiheit“. Das hat er wohl gemeint.
Und Trump hat ja mit vielem nichts zu tun, auch nicht mit dem Diesel-Preis (whataboutism, sry). 😀
Genau das!
Ich proklamiere SiSi als den einzig wahrhaftigen Namen. Der Sonnenkönig hat gesprochen.
Natürlich hat er damit zu tun. Die tech bros verfolgen seine Agenda, mal mehr und mal weniger offensichtlich und direkt. Und natürlich verfolgt Apple hier trumpschen Anti-EU-Kurs auf dem Rücken der eigenen Kunden.
Wenn ich jedes Mal ein Euro bekommen hätte, wo Apple Sachen nicht in der EU beziehungsweise nicht in Deutschland😫…… es kotzt mich nur noch an das ist jetzt seit über drei Jahren so
Dass Apples HomeView am Anfang nicht nach Europa kommt, hat nichts mit dem Apple-EU-Konflikt zu tun, sondern mit der Tatsache, dass Siri AI bisher nur auf englisch vorliegt. Bei einem Consumer-Produkt, welches Sprachbedienung favorisiert, ist ein lokalisierter KI-Assistent essenziell. Deshalb erscheint das Teil am Anfang nur in englischsprachigen Ländern bzw. Indien, wo Englisch zweite Amtssprache ist. Keine Verschwörung, kein Trump oder anderer Bullshit, den sich hier die üblichen TDS-Gestörten mal wieder zusammenfantasieren.
Im Übrigen wird Siri AI auf Apples HomeView generell kein Problem sein, da dort ein eigenes OS zum Einsatz kommt, welches nicht unter die Gatekeeper-Regulierung der EU fällt.
In meinen Augen nur Spielereien und kein Mehrwert wer schon mit diversen Geräten ausgestattet ist.