Apple HomeView kaputt? So teuer ist die Reparatur

Wenn Apple HomeView startet, leider nicht bei uns, kommt das Smart-Home-Display in der Nutzerwelt an und wird echtem Stress ausgesetzt. Während beim Modell mit Wandhalterung so schnell nichts passieren sollte, könnte die Tischvariante schnell Schäden aufweisen, wenn das Gerät von mehreren Personen genutzt wird.

Doch was passiert, wenn das Display, der Lautsprecher oder die Stromversorgung defekt ist? Apple bietet natürlich eine Reparatur an, deren Preise schon jetzt bekannt sind. Normalerweise schlüsselt Apple die einzelnen Komponenten genau auf, doch beim HomeView gibt es außerhalb von AppleCare lediglich „anderer Schaden“.

Wer Apple HomeView zur Reparatur gibt und kein AppleCare hat, bezahlt pauschal 279 US-Dollar, egal, welcher Schaden vorliegt. Es ist davon auszugehen, dass je nach Schadensbild auch ein kompletter Austausch stattfindet, denn immerhin kostet HomeView mit 299 US-Dollar nur marginal mehr.