Apple HomeView: Kommendes Software-Update soll anfängliche Siri-Probleme beheben

Dass HomeView hierzulande nicht erhältlich ist, erschließt sich noch mehr, wenn man sich die ersten Reviews anschaut. Obwohl die optimierte Siri AI zum Einsatz kommt, hakt es noch gewaltig. Während die Hardware mal wieder wunderbar ist, sieht es an der Softwarefront eher mau aus. Das ist schon verwunderlich, denn mit dem iPhone Duo hat Apple bereits ein erstes Produkt auf den Markt geworfen, das ebenfalls mit Softwareproblemen zu kämpfen hat. Das ist so gar nicht Apple-typisch.

Joanna Stern, die HomeView bereits ausprobieren konnte, hat die Probleme in ihrem Video-Review thematisiert. Unter anderem hat Siri gesagt: „Ich habe keine Kamera, um dich zu sehen“, obwohl das Gerät über eine Kamera verfügt. Apple hat gegenüber Stern bestätigt, dass ein Update im Dezember das Problem beheben soll.

Ein sehenswertes Review

Gleichzeitig macht Stern auf ein Problem aufmerksam, bei dem Siri sich weigert, Türen oder Tore über HomeView zu öffnen. Während das manuelle Anklicken auf dem HomeView-Display funktioniert, läuft ein Sprachbefehl ins Leere. Obwohl HomeView die Person erkennt und ein verbundenes iPhone in der Nähe ist, weigert sich Siri aktuell, einen solchen Befehl auszuführen.

Auch hier will Apple im nächsten Monat nachbessern und lässt wissen:

„Derzeit können Nutzer, die von HomeView erkannt werden, Sicherheitszubehör wie Türschlösser und Garagentore direkt auf ihrem HomeView-Bildschirm entriegeln. Mit einem Software-Update im nächsten Monat wird diese Funktion auf Siri AI ausgeweitet, sodass Nutzer nach der Erkennung über mehr Möglichkeiten zur Steuerung von Sicherheitszubehör verfügen.“

Nach den ersten Testberichten können wir festhalten, dass HomeView trotz der besseren Siri AI noch mit anfänglichen Problemen zu kämpfen hat. Manchmal sind die Ladezeiten lang oder Siri verrennt sich und führt einen supereinfachen Befehl erst nach Minuten aus. Dass HomeView ohne Siri AI sinnlos ist, bestätigen die Erfahrungen mit dem Gerät. Ein Start von HomeView hierzulande macht erst Sinn, wenn auch Siri AI auf Deutsch startet. Wann das der Fall sein wird, ist absolut unklar.

Apple HomeView ist ab heute in den USA und Großbritannien erhältlich. Wir sind schon auf dem Weg auf die Insel, damit wir selbst herausfinden können, ob HomeView im aktuellen Zustand in Deutschland nutzbar ist. Die Antwort liegt wohl auf der Hand, aber eigene Erfahrungen sollen dies bestätigen.