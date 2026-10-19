Apple HomeView: Wie laufen die Vorbestellungen in UK und USA?

Wir haben es ja bereits heute angemerkt: An den nächsten vier Freitagen gibt es neue Apple-Produkte. Angefangen mit dem iPhone Duo bis hin zu Apple HomeView. Der Smart Home Bildschirm von Apple startet am 13. November, unter anderem in den USA und in Großbritannien. Allerdings nicht in der EU und damit auch nicht in Deutschland.

Im Gegensatz zum iPhone Duo scheint die Verfügbarkeit des Apple HomeView deutlich besser zu sein – wobei wir auch hier ja nicht einschätzen können, wie viele Bestellungen es bisher gab.

In Großbritannien und den USA gibt es die beiden Modelle zur Wandmontage noch direkt zum Start, mit Standfuß liegt die Lieferzeit bei einer heutigen Bestellung zwischen fünf und sieben Wochen. Da der Start ja erst in knapp vier Wochen erfolgt, ist das noch recht human. In den USA gibt es den pinken HomeView mit Standfuß sogar noch direkt zum Start am 13. November.

Wird Apple HomeView auch mit einem deutschen Apple-Account funktionieren?

Wir haben zwei Apple HomeView zur Abholung am 13. November im Apple Store Regent Street in London reserviert. Die Flüge in die britische Hauptstadt sind auch schon gebucht, es geht morgens hin und abends wieder zurück.

Dass Apple HomeView hierzulande nicht perfekt funktionieren wird, das ist ja schon klar. Immerhin ist mit Siri AI ein essentieller Bestandteil des Systems nicht in der EU verfügbar. Trotzdem fragen wir uns: Kann man den Bildschirm mit einem deutschen Apple Account aktivieren und zumindest Basisfunktionen nutzen? Oder sind größere Umwege mit einem zusätzlichen britischen oder amerikanischen Account notwendig?

Solltet ihr weitere Fragen rund um den HomeView und den Import nach Deutschland haben, dann schreibt sie gerne schon mal in die Kommentare unter diesem Artikel oder direkt per E-Mail an uns. Am 13. November können wir euch dann hoffentlich die passenden Informationen liefern.