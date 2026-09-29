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Apple in Colour: 30 Jahre Apple-Produkte in 341 Farben

Eine Zeitreise durch Apples Farbwelt

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Apple in Colour Website

Wer bei Apple zuerst an schlichtes Silber, Schwarz oder Weiß denkt, dürfte beim neuen Projekt von sheets.works überrascht sein. Unter dem Titel „Apple in Colour“ hat das Team ein interaktives Archiv mit 341 Produktfarben aus fast drei Jahrzehnten zusammengestellt. Die Sammlung reicht vom ursprünglichen iMac in Bondi Blue bis zu aktuellen iPhone-Modellen und zeigt, wie bunt Apples Produktgeschichte tatsächlich war.

Das Archiv versammelt zahlreiche Produkte aus Apples Geschichte und nennt jeweils das Erscheinungsjahr sowie die offizielle Farbbezeichnung, sofern Apple eine solche vergeben hat. Neben Macs finden sich unter anderem iPhones, iPads, iPods und HomePods in der Übersicht. Besonders nostalgisch wird es bei den farbenfrohen iMacs, deren auffällige Gehäusefarben Ende der 1990er-Jahre zu einem Markenzeichen wurden.


Auch besondere Einzelstücke sind dabei

Verschiedene bunte Apple-Produkte auf einem Bild zusammengestellt
Ein Ausschnitt aus Apples farbenfroher Unternehmensgeschichte. Fotos: sheets.works.

„Apple in Colour“ beschränkt sich allerdings nicht nur auf die klassischen Serienfarben. Zum Archiv gehört beispielsweise auch der auffällige (PRODUCT)RED Mac Pro von 2013. Das Sondermodell entstand im Rahmen von Apples langjähriger Zusammenarbeit mit (RED), einer Organisation, die Gelder zur Bekämpfung von AIDS sammelt. Die Macher von sheets.works sehen darin ein Beispiel dafür, dass Apples farbenfrohste Produkte teilweise auch einen sozialen Zweck erfüllten.

Das neue Projekt reiht sich in mehrere interaktive Apple-Archive von sheets.works ein. Zuvor hatte die Seite bereits Zeitleisten zu iPhones und iPads veröffentlicht. Wer noch tiefer in Apples Farbgeschichte eintauchen möchte, kann außerdem einen Blick auf „nanochromatic“ vom 9to5Mac-Redakteur Dylan McDonald werfen. Das Projekt konzentriert sich speziell auf die unterschiedlichen Farbvarianten des iPod.

„Apple in Colour“ macht damit sichtbar, wie stark sich Apples Umgang mit Farben über die Jahre verändert hat. Zwischen transparenten Gehäusen, knalligen iMacs, bunten iPods und eher zurückhaltenden Pro-Geräten findet sich eine erstaunlich große Bandbreite. Das interaktive Archiv lädt dabei vor allem dazu ein, längst vergessene Farbkombinationen wiederzuentdecken und sich zu fragen, welche davon wohl am stärksten im Gedächtnis geblieben ist.

Welche Farbvariante von Apple hat euch am besten gefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

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Mel
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Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

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