Apple Intelligence: Darum ist ein iPhone 15 Pro notwendig

AI war eines der großen Themen der WWDC. AI steht in diesem Fall für Apple Intelligence, Apples Ansatz zum Thema Künstliche Intelligenz. Dieser Service wird im Herbst zunächst in den USA starten bzw. nur mit einer englischen Spracheinstellung funktionieren. Zudem ist mindestens ein iPad oder Mac mit M-Prozessor oder ein iPhone 15 Pro (Max) notwendig. Apple hat jetzt erklärt, warum ältere iPhones nicht kompatibel sind.

Warum genau sind ältere iPhones nicht kompatibel, das wollte Journalist John Gruber im Rahmen einer Online-Talk-Show von Apples AI-Chef John Giannandrea sowie Marketing-Boss Greg Joswiak wissen. Hier die Erklärung von Giannandrea im Wortlaut:

Wenn man diese Modelle also zur Laufzeit ausführt, nennt man das Inferenz, und die Inferenz großer Sprachmodelle ist unglaublich rechenintensiv. Es ist also eine Kombination aus der Bandbreite des Geräts, der Größe der Apple Neural Engine und der Leistungsfähigkeit des Geräts, um diese Modelle schnell genug auszuführen, um nützlich zu sein. Theoretisch könnte man diese Modelle auch auf einem sehr alten Gerät ausführen, aber es wäre so langsam, dass es nicht sinnvoll wäre.