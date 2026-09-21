Apple iPhone 18 Pro Cases schon jetzt 10 Euro günstiger

Wer Wert darauf legt, dass das Case unbedingt von Apple stammt, bekommt bei Amazon die originalen Hüllen schon jetzt günstiger. Sowohl das Funktionsgewebe- als auch das Silikon-Case kosten schon jetzt 10 Euro weniger, sodass der Kauf bei Amazon die klügere Wahl ist, da Apple weiterhin auf die UVP besteht.

Das Case aus Funktionsgewebe kostet demnach nur noch 59 Euro statt 69 Euro und steht in vielen verschiedenen Farben zur Auswahl bereit: Burgunder, Taupe, Schwarz, Chambrayblau, Olivgrün sowie Mulberry. Mit an Bord ist MagSafe, außerdem gibt es zwei Verbindungspunkte, um zum Beispiel das Crossbody Band zu befestigen.

Angebot Apple iPhone 18 Pro Funktionsgewebe Case mit MagSafe – Chambrayblau... Dieses von Apple entwickelte Funktionsgewebe Case mit MagSafe bietet eindrucksvollen Schutz und Individualisierung für dein iPhone 18 Pro.

Dieses Case ist aus einem speziellen Funktionsgewebe gemacht, das zu 100 % aus recyceltem Polyester besteht. Auf einem Jacquardwebstuhl werden... Angebot Apple iPhone 18 Pro Max Funktionsgewebe Case mit MagSafe – Burgunder... Dieses von Apple entwickelte Funktionsgewebe Case mit MagSafe bietet eindrucksvollen Schutz und Individualisierung für dein iPhone 18 Pro Max.

Dieses Case ist aus einem speziellen Funktionsgewebe gemacht, das zu 100 % aus recyceltem Polyester besteht. Auf einem Jacquardwebstuhl werden...

Das klassische Case aus Silikon ist in Burgunder, Klarblau, Magenta, Navyblau und Schwarz erhältlich und kostet nur noch 49 Euro statt 59 Euro. Die glatte Außenseite fühlt sich angenehm in der Hand an, während innen ein weiches Futter aus Mikrofaser für zusätzlichen Schutz sorgt.

Angebot Apple iPhone 18 Pro Silikon Case mit MagSafe - Klarblau ​​​​​​​ Dieses Silikon Case mit MagSafe wurde von Apple speziell für das iPhone 18 Pro entwickelt. Es schützt dein iPhone genauso gut, wie es aussieht. Und...

Das Case besteht zu 45 % aus recyceltem Silikonmaterial. Seine glatte, weiche Außenseite fühlt sich angenehm an und liegt gut in der Hand. Und innen... Angebot Apple iPhone 18 Pro Max Silikon Case mit MagSafe - Navyblau ​​​​​​​ Dieses Silikon Case mit MagSafe wurde von Apple speziell für das iPhone 18 Pro Max entwickelt. Es schützt dein iPhone genauso gut, wie es aussieht...

Das Case besteht zu 45 % aus recyceltem Silikonmaterial. Seine glatte, weiche Außenseite fühlt sich angenehm an und liegt gut in der Hand. Und innen...

Darüber hinaus bietet Amazon das Apple Clear Case mit 17 Prozent Rabatt an, sodass der Preis von 59 Euro auf 49 Euro fällt. Diesmal ist nur der MagSafe-Ring auf der Rückseite weiß gestaltet, während im Vorjahr fast die komplette Rückseite weiß war.